Българите спряха да купуват компромисни имоти в нискокачествени сгради. Ако през 2024 г. те купуваха имоти, само за да вложат спестяванията си в тях, сега не правят този компромис. Оценките на банките леко се коригират, което е безопасно и здравословно, тъй като хората трябва да могат да преценяват дали даден имот си струва да се закупи според оценката на банката. Това коментира инвеститорът в недвижими имоти Иво Димовски в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Той посъветва купувачите на жилища да внимават каква е доходността от имота. В България тя е средно около 3% нето, а според Димовски имот, който носи по-малко от 5% доходност, не си заслужава от инвестиционна гледна точка.

Панелните жилища, които са много търсени, тъй като са най-достъпни за българите, вероятно достигнаха тавана на цените си, счита инвеститорът. В затворените комплекси търсенето все още е много високо, като свободни апартаменти за наемане там почти липсват. Поради това те едва ли са достигнали тавана на цените си, добави той.

Българите се насочват към Италия, Испания, Гърция за инвестиции в имоти в чужбина.

Все повече хора се ориентират и към Швейцария, тъй като тя е синоним на стабилност в период на геополитически рискове, отбеляза Димовски. Голям интерес има и към Германия, която премина през корекция на жилищния си пазар преди две-три години.

В Германия българите могат да инвестират в цели сгради без необходимост да доказват доходи в България, което им позволява да закупуват активи, които носят доходи, коментира инвеститорът.

„Но българите трябва да внимават със законите за наемателите в Германия. Ако имат дългогодишен наемател в имота си и искат той да си тръгне, трябва да му дадат предизвестие девет месеца по-рано и да докажат, че ще живеят в имота.“

В Испания също съществуват тежки закони за защита на наемателите, затова когато излизат от инвестиция в България, хората трябва да внимават на какъв нов пазар влизат, препоръча Димовски.

Българите избират Испания и Гърция за покупка на имот заради начина на живот в двете страни. Разликата е, че Гърция е близо до България и много хора вместо да купят ваканционен имот на българското Черноморие закупуват ваканционен имот в Гърция, отбеляза инвеститорът и добави, че тенденцията продължава.

Испания е дестинация, в която българите купуват имот, за да го отдават под наем или да живеят в него постоянно. Но инвеститорът обърна внимание на особеност в страната – ако там някой влезе неправомерно в даден имот, собственикът му трябва да премине през дълъг съдебен процес, за да го принуди да напусне. В Гърция това не може да се случи и българите започват да разбират все повече тези рискове, отбеляза Димовски.

През последните две години българите купуваха повече имоти от когато и да било,

затова не е изненада, че през първата половина на годината има спад на сделките с около 18% спрямо същия период на миналата година, счита Димовски. Той дори очаквал по-голям спад до 25%, тъй като 2024 г. беше върхова година от гледна точна на брой сделки, а през 2025 г. той леко намаля, но остана на високо ниво от около 95 хил. сделки за годината.

„Сделките намаляват и много хора очакват цените също да спадната, а пазарът да се срине, но не виждаме такова развитие. Забавят се някои сегменти като покупките на имоти „на зелено“, но не се наблюдава цялостно забавяне или криза на пазара.“

През последните три-четири години много активни са били спекулантите, които са купували имоти в строящи се сгради, препродавали са ги по време на строителството и са постигали печалба от 20 до 40%, без да са предоставили стойност. Тази практика вече не съществува, тъй като цените не нарастват с бързите темпове до миналата година, а разходите за строителство се увеличават, отбеляза Димовски.

Хората вече знаят, че вероятно няма да получат много по-различна цена сега от тази след построяването на сградата, затова наблюдаваме отлив от инвестициите „на зелено“, посочи той. Предимството на тези инвестиции е, че купувачите могат да изберат имота си в сградата, а ако инвестират в проект на добра и стабилна компания, рисковете са по-малки, счита гостът. Затова според него големите компании, които работят по големи проекти, не изпитват тежки затруднения.

В годините от 2020 до 2025 г. цените на жилищата у нас са нараснали със 171% при официална инфлация от 50-60%, което означава, че богатството на българите, заключено в имотите, е нараснало с около 120% след приспадане на инфлацията, отбеляза инвеститорът.

"България е преминавала през много катаклизми, при които хората губеха пари. Това ги кара да имат спестявания и дом, тенденцията се наблюдава в цяла Източна Европа."

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