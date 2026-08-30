По подобие на Стонян Колев: Младежи стреляха от "Мерцедес" с еърсофт пистолет по минувачи

Манията по скандалните изпълнения на тиктокъра Стоян Колев вече изглежда ражда подражатели, а безумието става все по-опасно. Само два месеца след като бургаският инфлуенсър бе задържан заради размахване на еърсофт оръжие от движещ се автомобил на АМ "Тракия", трима млади мъже са превърнали улиците на София в стрелбище. От черен "Мерцедес" те откривали огън с еърсофт пистолет по напълно случайни минувачи, като според свидетелите сред улучените с пластмасовите топчета имало и невръстни деца. Ако през юни оръжието при Колев бе демонстрация, сега неговите софийски "наследници" според очевидците вече натискат спусъка, пишат от "Флагман".

За случилото се алармираха потребители в популярната група "Катастрофи в София", където бяха публикувани и снимки на автомобила. Инцидентът е от късния следобед вчера. По разказите на свидетелите тримата се движели из столицата и стреляли през автомобила по хора, с които нямали никакъв конфликт. Подадени са сигнали на тел. 112, но към момента няма публично съобщение от СДВР за установени и задържани извършители.

Аналогията със Стоян Колев е трудно да бъде пропусната. На 16 юни случаен шофьор подаде сигнал, че от люка на луксозно "Ауди", движещо се по АМ "Тракия", се показва оръжие. Зад волана се оказа именно Колев. Иззетият предмет впоследствие бе установен като еърсофт реплика, наподобяваща автоматична пушка, но това не обезсили опасността - останалите участници в движението няма как да знаят дали срещу тях е насочен боен автомат или негово почти идентично копие.

Разследването срещу Колев стигна много по-далеч. Кръвната му проба потвърди употреба на кокаин, а прокуратурата го предаде на съд за хулиганските действия на магистралата, агресивното шофиране и управление след наркотик. Според обвинението той се движел с висока скорост, приближавал опасно другите автомобили, присветвал им, за да освобождават пътя, и демонстрирал оръжието. Случаят, вместо да остане предупреждение как не се прави, се превърна в зрелище за социалните мрежи.

Стоян Колев има огромна аудитория в TikTok - по данни на "24 часа" над 200 хил. последователи и повече от 7 млн. харесвания на видеата му. Дори след поставянето му под домашен арест камерите не спряха. Когато на 24 август той избяга от жилището си в Бургас, сам засне и публикува случващото се, а видеото натрупа хиляди гледания за минути. Последваха нови живи включвания, автомобили, демонстративно поведение и дори брадвичка в кадър. Така нарушаването на правила постепенно се превръща не в срам, а в сериал със собствена публика.

Няма доказателство, че тримата от черния "Мерцедес" лично са гледали Стоян Колев и са решили да го копират. Сходството обаче е очевидно - млади мъже, скъп автомобил, оръжие или негова реалистична реплика, улица за сцена и усещането, че всичко това е забавление. Самата Lupa.bg нарича извършителите в София "подражатели на Стоян Колев" и пише за зачестяващи сигнали за стрелба от автомобили. Дори без установена пряка връзка вече говорим за тревожен модел на поведение, който социалните мрежи превръщат в зрелище.

Вчерашният случай показва и следващото стъпало в тази деградация. При Стоян Колев оръжието беше размахвано. В София според свидетелите вече е стреляно по хора. И то не по други участници в някакъв конфликт, а по случайно избрани пешеходци и деца. Пластмасовото еърсофт топче не е боен куршум, но при попадение в окото или лицето, особено от малка дистанция, може да причини тежка травма. А човекът срещу дулото няма как за секунда да разбере, че оръжието е реплика.

Точно затова подобна "мода" е далеч по-опасна от поредната идиотщина в TikTok. Един уплашен човек може да изскочи на платното. Друг шофьор може да реши, че по него се стреля с истинско оръжие и да предприеме паническа маневра. Някой законно въоръжен може да възприеме заплахата като реална. А едно пластмасово топче е достатъчно, за да остави дете с увредено зрение за цял живот.

Еърсофтът сам по себе си не е проблемът. Хиляди хора практикуват спорта при ясни правила, защитно оборудване и на определени терени. Проблемът започва, когато реалистичната реплика бъде извадена на обществено място и превърната в реквизит за демонстрация на агресия. Тогава никой минувач, полицай или шофьор няма задължението да гадае дали насреща има играчка, пневматично или бойно оръжие.

Случаят със Стоян Колев вече показа и колко бързо подобно поведение може да бъде превърнато в интернет култ - колкото по-скандално е изпълнението, толкова повече гледания, коментари и последователи идват след него. Сега София показва другата страна на същия механизъм: когато опасната простотия стане популярна, винаги се намира някой, който да я повтори и да опита да стигне една крачка по-далеч.

Сега ходът е на МВР. Черният "Мерцедес" е заснет, регистрацията му е разпространена в социалните мрежи, а според свидетелите има подадени сигнали на 112. Полицията вече показа при случая със Стоян Колев, че подобно поведение може да доведе до задържане и обвинения. Ако разказите за стрелбата в София бъдат потвърдени, реакцията този път трябва да бъде също толкова категорична. Преди следващият желаещ за пет минути TikTok слава да реши, че е време да замени пластмасовите топчета с нещо по-опасно.