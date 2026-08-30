Доли Партън е била погребана в тесен семеен кръг, потвърди семейството ѝ.

Смъртта ѝ беше обявена от племенника ѝ, Брайън Сийвър, във видеоклип в Instagram, публикуван на 25 август. Публицистът на музикантката потвърди диагнозата рак на Партън пред Associated Press по-късно през деня, но не даде повече подробности за заболяването ѝ.

Племенницата на Доли, Лейни Партън, сподели трогателен пост за леля си на 29 август, потвърждавайки, че кънтри иконата е била погребана предния ден.

"Исках да изчакам, докато баба ми бъде погребана, преди да се опитам да изразя това с думи", написа Лейни за своята "леля баба". "Още от малка баба ми винаги имаше начин да ме накара да се чувствам достатъчно добра. Тя никога не караше да си мисля, че мечтите ми са твърде големи или сякаш не мога да постигна нещо. Тя вярваше в мен, преди дори да разбера как да повярвам в себе си. Повечето хора могат да се сетят за поне един лош спомен с всеки член на семейството си. Честно казано, не мога да се сетя за такъв с нея."

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Лейни продължи да благодари на феновете и поддръжниците за тяхната любов и завърши с последно послание към Доли:

"Благодаря ти, че винаги вярваше в мен, обичаше ме и ме караше да се чувствам така, сякаш мога да постигна всичко."

Доли е заявила ясно преди смъртта си, че иска "малка, смейна служба" за най-близките си роднини, сподели екипът на певицата в изявление.

Службата се е провела в Мемориалния парк и мавзолей Уудлон в Нашвил. Кънтри певицата е била погребана до Карл Дийн, съпругът ѝ от 60 години, който почина през март 2025 г.

Освен че е иска малка служба, Доли разкри един важен детайл за погребалните си приготовления пред феновете повече от десетилетие преди смъртта си.

"Има една песен, наречена "Ако никога не се срещнем отново". Това е стара църковна песен в стил кънтри госпъл, която говори за това, че ако никога повече не се срещнем от тази страна на небето, ще се срещна с теб на този красив бряг", каза тя пред Entertainment Weekly в интервю от 2014 г. "Където очарователните рози цъфтят вечно и където раздялата вече не се случва." Това беше любимата песен на баща ми. Пяхме я на погребението му и бих искала да я изпят и на моето."

Не е ясно дали е имало изпълнение на песента на живо на погребението ѝ; Партън обаче е пяла дует с кръстницата си, поп звездата Майли Сайръс, няколко пъти в миналото.