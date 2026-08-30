Левски отбеляза шестата си победа в Първа лига

Левски записа шеста поредна победа от началото на сезона в Първа лига, след като се наложи с 3:1 при гостуването си на Ботев Пловдив.

Първото полувреме премина без голове, въпреки че и двата отбора имаха възможности. Левски беше по-опасният тим в началните минути, а в края на частта Армстронг Око-Флекс беше близо до откриване на резултата, но Даниел Наумов се намеси решително.

Гостите все пак стигнаха до гол малко след почивката. В 51-ата минута Алдаир центрира прецизно към Марко Груич, който остана непокрит и с глава изпрати топката в мрежата за 0:1.

Само осем минути по-късно Левски удвои преднината си. При бърза контраатака Алдаир получи топката от Сержиньо, остана сам срещу Наумов и завърши атаката с нисък удар за 0:2.

Ботев върна интригата в 64-ата минута. След корнер Светослав Вуцов не се намеси убедително, а Асен Чандъров се възползва от ситуацията и с глава намали на 1:2.

Домакините получиха отличен шанс за изравняване в 85-ата минута, когато след продължителна проверка с ВАР беше отсъдена дузпа за игра с ръка на Кристиан Димитров. Чандъров отново застана зад топката, но този път Вуцов спаси удара му.

Левски сложи край на интригата в четвъртата минута на добавеното време. Рейналдо реализира третото попадение за столичани и оформи крайното 1:3.