Депутати ще проследят на живо делото срещу Ива Михайлова в Кочани днес

Днес продължава делото срещу Ива Михайлова в съда в Кочани. Близо година след катастрофата при която пострада, тя няма право да напуска родния си град и не може да продължи лечението си от травмите, получени при инцидента.

Очаква се днес да бъде разпитан последният свидетел, един полицаите, спирал автомобили за проверка, когато е станала катастрофата.

Пред съда ще бъдат изслушвани и тримата експерти изготвили три експертизи за инцидента. Единият твърди, че Ива е навлязла в насрещното платно за движение и така е предизвикала катастрофата.

А другите двама в експертизите си сочат, че с близо 1 метър в платното на Ива е навлязъл автомобилът, който е идвал срещу нея, което довело до инцидента.

Катастрофата

Катастрофата стана през октомври 2025 г. в района на Щип. След започналото разследване личните документи на Михайлова, която има и българско гражданство, са били отнети, а на жената е наложена забрана да напуска Република Северна Македония. От месеци семейството ѝ прави опити да получи разрешение от местните власти тя да продължи лечението си в България.

При катастрофата Михайлова е получила сериозни увреждания на гръбначния стълб. По данни на нейни близки и експерти необходимото лечение не може да бъде проведено в Република Северна Македония. Въпреки това две съдебни инстанции в страната не са разрешили на 23-годишната жена да напусне страната, за да продължи лечението си в България.

Случаят предизвика реакция от българските институции. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа. Премиерът Румен Радев съобщи, че България подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради случая.

В съдебната зала ще присъстват депутати от парламентарните групи на "Прогресивна България", ГЕРБ, "Демократична България" и "Възраждане".

Протест в София пред посолството на Северна Македония

Докато Ива Михайлова се изправя за пореден път пред съда в Кочани, у нас се подготвя протест пред посолството на Северна Македония. Той е предвиден за 12 часа днес.