САЩ удари Иран за първи път от края на юли, Техеран обеща "отговор и наказание"

Американските сили нанесоха удари по две пускови установки на иранския остров Ларак, съобщи американски официален представител, цитиран от Ройтерс. Това са първите американски удари срещу Иран от края на юли, отбелязва агенцията.

"Мога да потвърдя, че по-рано днес американските сили нанесоха удари по две ирански пускови установки на остров Ларак. Беше забелязано, че сили на Корпуса на гвардейците ислямската революция (КГИР) се готвеха да изстрелят ракети с морски мини към Ормузкия проток", заяви американският представител.

КГИР каза, че при атаката са били убити и ранени няколко войници и цивилни и че Техеран ще ѝ отвърне с "отговор и наказание", съобщиха иранските държавни медии.

Според полуофициалната иранска информационна агенция Тасним САЩ са нанесли удар с дрон на острова.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че всички мини са били взривени или премахнати от международните води на Ормузкия проток и че Иран е бил информиран, че всеки кораб или лодка, който поставя нови мини, ще бъде унищожен.

Последните публично обявени удари на САЩ срещу Иран бяха в края на юли, като през последните седмици конфликтът е в патова ситуация, а Вашингтон заплашва да наложи тежки санкции на страните, които подкрепят Иран, посочва Ройтерс.

САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари, а Иран им отвърна с удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които се намират американски бази. Конфликтът с Иран продължава вече повече от шест месеца.

При американско-израелските удари срещу Иран и при израелските атаки срещу Ливан бяха убити хиляди местни жители, а милиони бяха принудени да напуснат домовете си. В конфликта загинаха и осемнадесет американски военнослужещи.

Войната доведе до блокада на Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваше около една пета от световното потребление на петрол.