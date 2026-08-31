Новак Джокович с историческо отпадане още в първия кръг на US Open

Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ след поражение в петсетов маратон от аржентинеца Мариано Навоне.
Поставеният под номер 4 в схемата сърбин прекара повече от четири часа на „Артър Аш Стейдиъм“, но физическото изтощение не му остави шанск 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.
Това е исторически момент за световния тенис, тъй като 24-кратният носител на титли от Шлема допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.