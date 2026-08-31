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Новак Джокович с историческо отпадане още в първия кръг на US Open

Това се случва за първи път от 20 години

31.08.2026 | 08:48 ч. 9
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ след поражение в петсетов маратон от аржентинеца Мариано Навоне. 

Поставеният под номер 4 в схемата сърбин прекара повече от четири часа на „Артър Аш Стейдиъм“, но физическото изтощение не му остави шанск 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

Това е исторически момент за световния тенис, тъй като 24-кратният носител на титли от Шлема допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири.

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