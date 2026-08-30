Само на 15 години, Маряна Наумова смая света на силовите тренировки, като вдигна 150 кг от лег на турнира "Арнолд Класик" в Колумбус, Охайо през 2015 г. "Терминаторът" Арнолд Шварценегер беше впечатлен, прегръщайки руския вундеркинд, който каза на бившия губернатор на Калифорния, че се надява той "да стане президент на Съединените щати и да оправи отношенията с Русия".

Отношенията с Русия обаче рядко са били по-лоши и малко повече от десетилетие по-късно вече 27-годишната Наумова е оставила дъмбелите и е станала част от групата пропагандисти на президента Владимир Путин. Те изглеждат като пъстра компания, включваща бивш съветник на президента Ричард Никсън и пенсиониран шпионин, но се смеят чак до банката, според доклад на руски разследващ уебсайт.

След като през 2016 г. ѝ беше забранено да се занимава с вдигане на тежести заради допинг, Наумова се преквалифицира в псевдовоенен репортер за държавни медии, като често пътува до Донбас в Украйна, за да отразява и хвали "отличните руски воини", които се бият там.

Това доведе до кавга с бившия ѝ герой Арнолд Шварценегер, който записа обръщение към руснаците през 2022 г., в което казва, че са "жертвани за безсмислена война" срещу Украйна. Наумова даде отговор, като каза на звездата, превърнала се в политик, че нахлуването на Путин е справедлива кауза, "насочена срещу неонацисткия Скайнет" в Киев. За усилията си тя печели 8 814 000 рубли годишно (76 000 британски лири).

За разлика от това, основните телевизионни водещи, военни блогъри и прокремълски военни кореспонденти печелят до 800 000 паунда годишно, установи Verstka, след като проучи изтекли документи от руския социален фонд, който събира задължителни вноски от данъкоплатците за пенсии и обезщетения.

Един от най-високоплатените е Дмитрий Киселев, водещ на "Вести недели", седмичен новинарски дайджест - някои биха казали тирада - по канал "Россия 1". Той има годишен доход от 70 580 000 рубли или 606 000 паунда.

Киселев е добре познат с това, че през 2014 г. застана пред изображение на гъбообразен облак и напомни на зрителите, че "Русия е единствената страна в света, която е реално способна да превърне САЩ в радиоактивна пепел".

Друг високоплатен "журналист" е Артьом Шейнин, когото Verstka описва като "един от най-агресивните пропагандисти в руската телевизия". Шейнин е водещ на "Времето ще покаже", токшоу по Канал 1 с хореографирана ярост срещу Запада, в което понякога крещи на гости или ги хваща за врата. Той печели 63 778 000 рубли годишно (547 000 британски лири).

Маргарита Симонян, главен редактор на RT (бивша Russia Today), която нарича Путин "шефа", също се справя добре с 37 458 000 рубли (321 000 британски лири). Кисельов и Симонян са телевизионни ръководители, но дори и обикновени водещи, блогъри и журналисти печелят пари, каза Верстка.

Друга видна жена в списъка е 37-годишната Мария Бутина, която беше арестувана във Вашингтон през 2018 г. и осъдена за заговор за действие като нелегален чуждестранен агент на Русия, след като се опита да се проникне в Националната стрелкова асоциация. Сега депутат, Бутина работи и като телевизионна водеща и гостуваща, с общ годишен доход от 10 767 000 рубли годишно (92 400 британски лири).

Verstka заяви, че пропагандистите са печелили парите си от заплати и държавни субсидии. Начело в списъка на медията е 78-годишният Димитри Саймс, руско-американският водещ на предаване, наречено "Большая игра" (Голямата игра), който е модерирал и участия на Путин.

Саймс, който беше обвинен в САЩ за нарушаване на санкции и пране на пари през 2024 г. заради работата си за Канал 1, печели 97 000 000 рубли (833 000 британски лири) - около 970 пъти средния национален брутен доход в Русия. Роден в СССР, той се мести в САЩ като дете и става съветник на президента Никсън, ръководейки мозъчния тръст "Център за национални интереси" от 1994 до 2022 г., преди да се завърне в Москва.

В интервю през 2022 г. Саймс нарича президента на Украйна Зеленски "гаден пудел" и сравнява Путин с Уинстън Чърчил в предполагаемото желание на руския лидер да защити националния си интерес. Той определи обвинението на САЩ срещу него като цензура - между другото, често срещана практика на руските държавни медии, които поставят в черен списък критиците на Кремъл.

Путин е известен с това, че вижда лоялните медии като съществен компонент в противодействието на това, което той смята за греховно и частично западно отразяване.

По време на неговото управление редица видни опозиционни журналисти бяха убити, затворени или принудени да изгнат, докато независимите медии са определени като "чуждестранни агенти".

Медийни ръководители, които спазват правилата, често се срещат с Путин и получават държавни награди.

Какво медийно съдържание консумира самият руски лидер, е по-малко ясно

Кремъл дава ежедневни директиви на държавните медии за това каква позиция да заемат по отношение на текущите събития, а помощниците на Путин се казва, че внимателно подготвят новинарски дайджести за консумация от президента, който не използва интернет.

В интервю през юни тази година Дмитрий Скоробутов, бивш редактор на "Вести" - новинарска програма на държавната телевизия, каза, че е стандартна практика персоналът да остане и да създаде персонализирана версия на бюлетина, която да се показва на "главния зрител" - Путин.

"Беше така. Да кажем, че редовен бюлетин на "Вести" се излъчваше в 20:00 часа, след което екипът на продукцията оставаше", разкри Скоробутов, който получи убежище в Швейцария през 2020 г. "Имахме съответно инструкции какви новини да оставим в този бюлетин, какво да добавим, къде да разкрасим, къде да премахнем, за да може на Путин да бъде показана идеална картина на красивата днешна Русия."

Борис Елцин, предшественикът на Путин, ръководеше хаотично множество в пресата, но враждуващи олигарси с медийни империи бяха използвани, за да изкривят отразяването.

Главният пропагандист на Елцин беше скандалният телевизионен водещ Сергей Доренко, самият той съюзник на магната Борис Березовски. Последната двойка по-късно щеше да изведе Путин на власт, заливайки ефира с компрометиращи материали за неговите съперници.