Моторист загина след полицейско преследване и удар в къща, близките искат разследване

Близките на моторист искат разследване на полицаи след трагедия, която се е разиграла в Берковица. Мотористът загина, след като се блъсна в къща, а малко преди инцидента той бил преследван от полицията.

Случаят е около 2:30 през нощта в неделя на улица "Николаевска".

От полицията съобщават, че преди инцидента мъжът не спрял на светлинен и звуков сигнал, след това е започнало преследване. След завой обаче мотористът се качил на бордюра, ударил се е в прозореца на къщата и загинал на място.

"Имаме съмнения, че са го гонили с висока скорост и са го ударили. Затова се е блъснал в къщата. След това се вижда как униформените слизат от колата за няма и една секунда. Всичко се случва изключително бързо", каза Марин Беков пред Нова тв.

Преди инцидента мъжът бил на празненство в близко населено място, той никога не е имал подобни ситуации с органите на реда. Поради това близките на загиналия настояха за вътрешно разследване на МВР срещу дежурния екип и преследващите полицаи. От МВР съобщиха, че такова вече е започнало.

"Имаме информация, че един от униформените имал наказание и не му било позволено да шофира, а на едни от записите се вижда как двамата полицаи се сменят", каза един от близките на починалия.