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Прогноза: Пътният ад на Кресна свършва в края на 2027 г.

Тогава би трябвало да е готов обходния път

31.08.2026 | 08:24 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Задръствания, жега, загубени часове и нерви... Това е всекидневна гледка за пътуващите през Кресна. Прогнозите сочат, че пътният ад би трябвало да свърши в края на 2027 година.

Строителството на последния участък от магистрала "Струма" между Крупник и Кресна се очаква да започне през 2027 година, а обходът на Кресна трябва да бъде завършен до края на същата година. 

Отсечката е с дължина близо 4,2 км и се изгражда от ноември 2025 г. Обходът ще изведе транзитния трафик източно от Кресна и се очаква да повиши безопасността на движението.

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По думите на регионалния министър Шишков 2031 г. е реалистичен срок за завършване на платното на АМ "Струма" в посока Кулата – София. За част от трасето с дължина 23 км вече има одобрен подробен устройствен план, а предстоят процедури по отчуждаване. 

Работи се и по проекта за платното в обратната посока – София–Кулата, което трябва да преминава източно от Кресненското дефиле. За него предстои процедура по ОВОС.

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