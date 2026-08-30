Томислав Дончев: ГЕРБ няма да спечели от провала на Радев, а от собствената си убедителност

„Много е опасно, когато една власт няма алтернатива.“ Това заяви Томислав Дончев – депутат от ГЕРБ-СДС и заместник-председател на партията. Той очерта политическата стратегия на ГЕРБ и голямото предизвикателство пред партията след години на компромиси и тежки решения.

„Наблюдавам със съжаление напоследък как все повече 50-годишни стават млади хора. Няма да се правя на разсеян, чух какво каза Делян Добрев, но съм много млад за тази работа“, заяви той, коментирайки предложението да бъде издигнат за президент на предстоящите избори в края на октомври.

Според Дончев България е преминала през пет години на „хаос и перманентна криза“, в които ГЕРБ е участвал във формирането на две правителства – включително с политически сили, с които преди това партията е заявявала, че никога няма да управлява.

ози подход, по думите му, е нанесъл сериозни политически щети.

Дончев защити тези решения като държавнически компромиси, които в крайна сметка са позволили на страната да постигне стратегическа цел.

„Завършихме евроинтеграцията на България и това е исторически пробив“, подчерта той.

И добави нещо, което звучи като своеобразна политическа философия: истинският политик трябва да може да остави нещо след себе си, дори когато заради това плаща политическа цена.

„Най-трудното в политиката е да правиш правилните неща.“

Дончев очерта и новата задача пред ГЕРБ – да изпълнява последователно ролята на опозиция.

Първите 100 дни на новото управление трябва да бъдат период на толеранс, защото, по думите му, така постъпват европейските и „възпитани“ политици.

След това обаче идва времето за реалния политически сблъсък.

ГЕРБ ще трябва да посочва грешките на управляващите, да критикува кабинета, когато има основания, но и да налага собствен дневен ред чрез законодателни инициативи.

Това обаче няма да е достатъчно.

По думите на Дончев най-голямото предизвикателство пред ГЕРБ не е просто да чака властта да се провали.

Задачата е партията да си върне доверието на хората.

„Загубихме го през изминалите години заради тежките решения, които бяхме принудени да вземем“, призна той.

И тук идва ключовото послание – ГЕРБ трябва да предложи реална и по-добра алтернатива, а не просто да бъде политическият противник на настоящата власт.

„Това не е партийна, а държавническа задача“, подчерта Дончев.

Защото, според него, една демокрация става опасно нестабилна, когато управляващите нямат убедителна алтернатива.

Един от най-острите моменти в изказването беше свързан с президента Румен Радев и новото управление.

Дончев предупреди собствените си съпартийци да не разчитат на провал на властта като път обратно към управлението.

„Не се молете за провала на Радев. Провалът на Радев на първо място ще означава провал на България“, заяви той.

Това е важна политическа заявка.

ГЕРБ няма да печели чрез чужд провал, а чрез собствена убедителност.

„Нашият успех няма да дойде от провала на Радев, а ще дойде, когато мнозинството от българите видят в нас по-добрата алтернатива.“

Това означава много повече от обичайна опозиционна риторика. Означава необходимост от ново политическо усилие – да се убедят избирателите, че ГЕРБ има отговори за следващия период, а не просто аргументи срещу управляващите.

На фона на политическите конфликти Дончев постави и голяма стратегическа цел.

България да се превърне в най-богатата държава на Балканите.

Това, според него, изисква не просто смяна на правителства, а прекратяване на политическото противопоставяне и „затваряне на всички рани“.

В същото време той предупреди за тежката икономическа ситуация и посочи високия бюджетен дефицит като сериозен проблем.

Затова предизвикателството пред ГЕРБ е двойно – от една страна, да бъде твърда опозиция, а от друга, да покаже, че има визия отвъд ежедневната политическа битка.

„Най-важното нещо не е да управляваш, а да правиш важните неща.“

Тъкмо това според него е трудната част от политиката – да вземаш решения, които може да не донесат незабавна популярност, но са важни за държавата. И още нещо – да бъдеш себе си.