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Трагедия в Кюстендилско: Волтова дъга уби мъж на място

Фаталният инцидент се е случил при възстановяване на електрозахранването

31.08.2026 | 14:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж е загинал, след като е бил поразен от волтова дъга в граничното кюстендилско село Църварица, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в Долна махала.

По първоначална информация мъжът е извършвал дейности по възстановяване на електрозахранването, когато е бил поразен от волтова дъга.

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Той е починал на място.

По случая е образувано следствено дело в Окръжния следствен отдел в Кюстендил. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

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