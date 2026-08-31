Трагедия в Кюстендилско: Волтова дъга уби мъж на място

Мъж е загинал, след като е бил поразен от волтова дъга в граничното кюстендилско село Църварица, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал в Долна махала.
По първоначална информация мъжът е извършвал дейности по възстановяване на електрозахранването, когато е бил поразен от волтова дъга.
Той е починал на място.
По случая е образувано следствено дело в Окръжния следствен отдел в Кюстендил. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.