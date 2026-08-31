Трагедия в Кюстендилско: Волтова дъга уби мъж на място

Мъж е загинал, след като е бил поразен от волтова дъга в граничното кюстендилско село Църварица, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в Долна махала.

По първоначална информация мъжът е извършвал дейности по възстановяване на електрозахранването, когато е бил поразен от волтова дъга.

Той е починал на място.

По случая е образувано следствено дело в Окръжния следствен отдел в Кюстендил. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.