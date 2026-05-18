Новини Днес | 6

Волтова дъга изгори рибар край Огоста

Въдицата му докоснала електрическа мрежа на БДЖ

18.05.2026 | 07:08 ч. 0
Снимка БГНЕС

Волтова дъга удари рибар край Огоста в Монтана. 22-годишният мъж от село Долно Белотинци е настанен за лечение в болницата с 50% изгаряния.

Инцидентът е станал докато рибарят ловил на реката близо до бившия полигон на ОСО (Организация за съдействие на отбраната) в квартал “Огоста”. Рибарят докоснал с карбоновия си телескоп контактната електрическа мрежа на БДЖ и се образувала волтова дъга.

През тялото на мъжа е преминал електрически ток с високо напрежение, което му е причинило около 50% изгаряния. Пострадалият е настанен за лечение в болницата в Монтана. Разпитани са очевидци на инцидента. По случая е образувано досъдебно производство.

В тази част на река Огоста, която преминава през града, е разрешен уловът на пъстърва.

