Волтова дъга изгори рибар край Огоста

Волтова дъга удари рибар край Огоста в Монтана. 22-годишният мъж от село Долно Белотинци е настанен за лечение в болницата с 50% изгаряния.

Инцидентът е станал докато рибарят ловил на реката близо до бившия полигон на ОСО (Организация за съдействие на отбраната) в квартал “Огоста”. Рибарят докоснал с карбоновия си телескоп контактната електрическа мрежа на БДЖ и се образувала волтова дъга.

През тялото на мъжа е преминал електрически ток с високо напрежение, което му е причинило около 50% изгаряния. Пострадалият е настанен за лечение в болницата в Монтана. Разпитани са очевидци на инцидента. По случая е образувано досъдебно производство.

В тази част на река Огоста, която преминава през града, е разрешен уловът на пъстърва.