Работници с тежки изгаряния след инцидент в ТЕЦ “Бобов дол”

Предполага се, че причината е възникнала волтова дъга

09.04.2026 | 12:00 ч.
БГНЕС

Двама работници от ТЕЦ “Бобов дол” са пострадали при инцидент по време на работа в електрическа уредба 400 V. Съоръжението е определено като източник на повишена опасност.

Единият от пострадалите, на 39 години, е с 5% изгаряния, а другият - 49-годишен служител - е с 21% изгаряния. Пострадалите са настанени за лечение в “Пирогов”, а останалите работници са дарили кръв, съобщава Нова тв.

На място е извършен оглед от дежурна полицейска група към Районно управление - Бобов дол. Образувано е досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

От ТЕЦ "Бобов дол“ посочват, че се извършва и вътрешно разследване, което трябва да установи причините за възникналата волтова дъга.

