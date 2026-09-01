Университетът по застраховане и финанси продължава приема на бакалаври през септември

Ако все още не си избрал къде да учиш или търсиш образование, което да ти даде реални възможности за успешна професионална реализация, през септември имаш още един шанс. Университетът по застраховане и финанси продължава приема в бакалавърските си програми до запълване на свободните места.

В последните години изборът на университет има значение не само за следващите четири години, а и за цялостното професионално развитие. Данните от Рейтинговата система на Министерството на образованието и науката показват, че завършилите Университета по застраховане и финанси са на второ място по доходи сред всички висшисти по икономика в България.

Бакалавърските програми на Университета по застраховане и финанси заемат престижното второ място сред частните университети в България в професионално направление “Икономика“. Тези резултати утвърждават университета като един от водещите избори за младите хора, които търсят качествено, модерно и практически ориентирано икономическо образование.

Бизнес университетът заема и трето място по приложение на придобитото висше образование, което показва, че завършилите успяват да намерят професионална реализация в областта, в която са се обучавали.

Обучението в УЗФ съчетава академични знания, практически задачи, реални бизнес казуси и срещи с доказани професионалисти. Студентите развиват умения, които работодателите търсят – критично мислене, финансова и дигитална грамотност, комуникационни способности, предприемаческо мислене и умения за вземане на решения.

Връзката с бизнеса дава възможност на младите хора да се докоснат до реалната професионална среда още по време на следването си и да започнат да изграждат своята кариера преди дипломирането.

"Вярваме, че висшето образование не трябва да бъде просто път към получаването на диплома, а цялостна система за личностно и професионално развитие. Затова подготвяме студентите си за реалните изисквания на бизнеса и им даваме знания, практически опит и увереност да се развиват успешно. Продължаването на приема през септември е възможност за всеки млад човек, който все още не е направил своя избор, да инвестира в бъдещето си“, посочват от Университета по застраховане и финанси.

Кандидатит-студентите могат да избират между програмите “Информационни технологии и бизнес мениджмънт“; “Бизнес стратегии и управление на проекти“; “Бизнес психология и човешки ресурси“; “Финанси и международен бизнес“; “Застраховане и осигуряване“, “Счетоводство и одит“ и “Мениджмънт, маркетинг и дигитален бизнес“.

Всички програми се предлагат в редовна и дистанционна форма

Кандидатстването за бакалавърските програми се извършва без приемен изпит само въз основа на резултатите от дипломата за средно образование в срок до 20 септември. Документите могат да бъдат подадени онлайн на https://uzf.bg/kandidatstvay-sega или на място в университета, който се намира в гр. София, ул. “Гусла“ №1.

Екипът на Университета по застраховане и финанси предлага индивидуални консултации на всеки кандидат-студент за избора на специалност, формата на обучение и възможностите за професионална реализация.

Повече информация за бакалавърските програми, кандидатстването и свободните места може да бъде намерена на официалния сайт на университета: www.uzf.bg.