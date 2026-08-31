Путин! Кой друг?: Гняв в Украйна след смъртоносния удар по склад за боеприпаси (СНИМКИ)

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Изминал е ден и половина, откакто руски реактивен дрон се вряза в склад за боеприпаси в Мила - село на около 24 километра от центъра на Киев. 61-годишният охранител Володимир отвежда екипа на The Guardian от тежко пострадалия семеен дом - с отнесен покрив и изпочупени задни прозорци – през градината към мястото на удара, намиращо се на 300 метра оттам.

Градината, подобно на много други в украинските села и предградия, е обширна. Днес обаче оранжерията е разрушена, а лехата със зеленчуци е почерняла и хрущи под краката. Унищожени са и няколко метра от лозата. Въпреки това Володимир открива два оцелели грозда, които подава на екипа.

Това е забележителен жест на щедрост, въпреки че семейството в момента е без ток и вода след продължителните бомбардировки от четвъртък вечерта. В неделя броят на загиналите нарасна с един и достигна 38 души, а други четирима все още са в неизвестност – инцидент, който бързо повдигна въпроси защо боеприпаси са били складирани толкова близо до домовете на хората.

Боеприпаси в селото

В двора пред градината 65-годишната Вира знае кой носи вината. "Виновни са онези, които са устроили склада тук. Тук живеят хора, това е село. Не може да се държи подобно нещо на такова място“, казва тя. Тя и синът ѝ Серхий са се крили с часове в малък бункер до къщата, докато са преживявали поредицата от между 30 и 50 експлозии, продължили около шест часа след първоначалния удар в 20:00 ч.

Серхий разказва, че не са имали представа, че в селото им се съхраняват боеприпаси. "Мислех, че там се държи хуманитарна помощ", разказва мъжът. Сега на семейството предстои скъпо и трудно разчистване и трябва да започнат почти от нулата. Серхий зарежда телефона си от автомобилен акумулатор чрез преобразувател - това е единственият им източник на електроенергия.

След като експлозиите са утихнали, в имота им е открит снаряд от ракетна установка "Град“, както и "няколко мини и касетъчни боеприпаси“, допълва Серхий. Те вече са изнесени от екипа по разчистването, но една изгоряла кутия с патрони, открита наскоро в друга част от полусрутения таван, все още стои до входната врата и чака да бъде прибрана.

Обиколката с Володимир продължава в задната част на имота. През гората отвъд градината е очертана ивица трева - на практика пътека, минаваща между почернели петна, където са горели огньове. На места още тлее или дори пламти огън. Виждат се още куршуми и сандъци с боеприпаси, а вдясно – безпогрешно разпознаваема взривена противотанкова мина.

Мирис на сяра, ехо от експлозии

Най-накрая гората се разтваря и разкрива склад, чиито големи части са разрушени от бомбардировки - една открита зона на опустошение. Във въздуха се носи мирис на сяра и периодично се чуват експлозии, макар че може да става дума за контролирани взривове. Работата по разчистването, извършвана от аварийните служби, бива прекъсната по обед заради поредната заплаха от дрон във въздуха.

В нощта на бомбардировката Володимир е бил на пост в склад за дървен материал близо до склада за боеприпаси. Той оцелява невредим след първоначалния удар и веднага се прибира у дома, но изпитва вътрешна потребност да се върне на мястото. "Вече два дни идвам насам, за да гледам тази пепел“, казва той.

Тридесет от загиналите са били настанени в дом за социални грижи близо до склада за боеприпаси - обект, чието разположение сега е предмет на наказателно разследване от страна на украинските служби за сигурност. Това обаче не е първата подобна атака през последните седмици. Русия е нанасяла удари и по други складове за боеприпаси, разположени на неподходящи места, като Москва агресивно атакува такива обекти в момент, когато Украйна предприема подобни действия.

Людмила отлично осъзнава, че това се е случило наскоро в Украйна - пълнолетната ѝ дъщеря се е намирала в къщата, разположена на няколко врати по-нататък, когато дронът "Шахед“ е ударил. Самият дом също е тежко пострадал, прозорците с изглед към склада са избити, а Людмила си спомня, че подобен инцидент се е случил в началото на юли в покрайнините на Киев.

"Вижте какво става тук. Всичко е натрошено на парчета точно тук. Вишневе [мястото на предишния инцидент, на девет мили югоизточно] не им стигна, а е имало и другаде. Не, те са стоварили всичко това точно до зеленчуковите градини на хората, точно пред праговете им“, казва жената и предупреждава, че наоколо все още са разпръснати боеприпаси, които не са разчистени.

Девет души загинаха, след като склад за боеприпаси беше ударен във Вишневе, а 280 къщи бяха повредени. Двама души бяха задържани по подозрение, че са допуснали съхранението на оръжие на неподходящо място след този случай, но както заяви в събота украинският президент Володимир Зеленски, подобно нещо се е случило отново.

Това е мрачно повторение във време, когато Киев е подложен на засилени атаки от страна на Москва, а вредите за цивилното население от нападенията срещу складове за храни и логистични бази нарастват. Когато настояват Людмила да каже кой е виновен за смъртта и разрушенията в Мила, тя дава двоен отговор.

"Путин! Кой друг? И онези, които са устроили склада тук", жалва се възрастната жена.