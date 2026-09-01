Историята на Брижит Макрон се повтаря: Дъщеря ѝ във връзка с 22-годишен студент

Дъщерята на първара дама Брижит Макрон е започнала връзка със студент, който е с 20 години по-млад от нея. Историята на Тифен Озиер много прилича на тази на майка ѝ - на цяла Франция е известно как Брижит е започнала извънбрачна връзка с младия Еманюел Макрон.

Тифен публикува видео в Instagram, на което се вижда как тя и 22-годишният студент по бизнес Антоан Льокомт изглеждат силно влюбени по време на пътуване до Амстердам. Твърди се, че двамата са се запознали през лятото в Льо Туке – бляскав морски курорт на северозападното крайбрежие на Франция.

Студентът Льокомт е работил там като инструктор по кайтсърф и е обучавал Озиер как да управлява "e-foil“ – вид електрическа дъска за сърф.

"Връзката помежду им пламна веднага. Имат много общи неща: любов към Льо Туке и силните усещания, но също така и към пътуванията и предприемачеството", разказва близък приятел на доведената дъщеря на президента споделя пред френското списание Gala.

Историята се повтаря

Макрон също е бил ученик, когато се запознава с Брижит. Той обаче е бил много по-млад - на 15 години, а Брижит е била учителка в частното училище "Ла Прованс“ в Амиен, което той посещавал.

По това време г-жа Макрон, тогава на 39 години, е била омъжена за Андре-Луи Озиер, от когото има три деца. Родителите на Макрон го преместват от училището, след като връзката става публично достояние.

Майка му, Франсоаз Ногес-Макрон, споделя пред Ан Фулда, автор на книгата "Еманюел Макрон: Един съвършен млад мъж“: "Просто не можехме да повярваме. Ясно е, че когато Еманюел срещна Брижит, не можехме просто да кажем: "Чудесно“.

"За мен не беше важен фактът, че той има връзка с Брижит, а това, че е жив и че няма проблеми", разказва майката на президента.

Бащата на Макрон, Жан-Мишел Макрон, от своя страна казва, че "почти е паднал от стола си“, когато е чул новината.

Г-ца Озиер е била на девет години, когато започва връзката между Еманюел и майка ѝ. През 2018 г. тя казва: "Те бяха силно увлечени един по друг. Връзката им беше очевидна, но и много трудна.“

Въпреки това тя коментира отношенията им така: "Ако трябва да дам пример за любов, това са Еманюел и мама. Когато са заедно, сякаш светът не съществува".

Тифен добави, че тя и нейните брат и сестра Себастиен и Лоранс са "страдали възможно най-малко“, когато родителите ѝ се развеждат през 2006 г.

Еманюел Макрон и Брижит сключват брак на следващата година; по това време той е на 29, а тя – на 54 години. Влизайки в ролята на втори баща за трите ѝ пораснали деца, той се обръща към тях по време на сватбеното тържество с думите: "Благодаря ви, че ни приехте - една не съвсем обичайна двойка.“

Първият съпруг на Брижит Андре-Луи Озиер умира през 2019 г. Съобщавайки новината на следващата година, дъщеря му споделя: "Баща ми почин. Погребах го на 24 декември в тесен семеен кръг. Обожавах го – той беше изключителна личност, нонконформист, който държеше на анонимността си повече от всичко. Паметта му трябва да бъде уважена".

Първата дама е доволна

Твърди се, че г-жа Макрон е изключително доволна от новата връзка на дъщеря си. Източник споделя пред списание Gala: "Тя реагира точно както би реагирала всяка майка. Единственото, което има значение за нея, е щастието на дъщеря ѝ, затова се радва да я вижда толкова щастлива и удовлетворена. Тя с удоволствие ще се запознае с Антоан".

В миналото г-ца Озиер е защитавала майка си от нападки, които самата тя определя като сексистки и дискриминационни спрямо възрастта.

През 2017 г., докато се кандидатира за депутат от партията на втория си баща "Република, напред!“ (La République En Marche), тя заявява: "Смятам, че не можем да останем безразлични към това. Не искам да обръщам внимание на хората, които разпространяват подобни неща, защото намирам за напълно недопустимо да се отправят такива нападки във Франция през XXI век.“

Г-ца Озиер се раздели с бившия си партньор – гастроентеролога и хепатолог Антоан Шотьо през януари 2025 г. Двамата имаха регистрирано съжителство от 2010 г. и решиха да не разкриват подробности около раздялата си.

Въпреки края на връзката им, те поддържат добри отношения.

Двойката притежаваше жилища както в Париж, така и в Льо Туке – мястото, където тя се запозна с новия си партньор.