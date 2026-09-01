Тръмп отново напада, нарече Иран “пропаднала и мъртва държава“

Американският президент Доналд Тръмп отново оправи заплахи и критики към Иран в социалната мрежа Truth social. Главнокомандващият на САЩ определи Иран за “пропаднала и мъртва държава”.

"Нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, нямат валута, не плащат на войниците или полицията си, инфлацията е 300%, а ръководството им е в пълен хаос и неспособно да представлява страната подобаващо. Единственото, което имат, са фалшиви новини от САЩ, готовност да убиват протестиращите (вече има над 100 000 загинали – трябва да бъдат съдени за военни престъпления срещу човечеството!) и солидна доза "пълни глупости". Благодаря ви за вниманието по този въпрос!", написа Тръмп.

Иран заема различна позиция

Докато Тръмп отново разпалваше конфликта, иранският президент Масуд Пезешкиан днес заяви, че страната му е готова “незабавно” да възобнови спазването на ангажиментите си, стига САЩ да се върнат към Меморандума за разбирателство, който беше сключен през юли.

"Категорично заявявам, че ако САЩ се върнат към ангажиментите си по меморандума за разбирателство [...] Ислямска република Иран незабавно ще предприеме ответни мерки", заяви Пезешкиан по време на среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан, се съобщава на сайта на канцеларията на иранския президент, съобщава Франс прес.

Меморандумът за разбирателство имаше за цел да сложи траен край на войната между Техеран и Вашингтон, която избухна в края на февруари след американски и израелски удари срещу Ислямската република.

Подписаното споразумение се провали през юли, а оттогава двете страни се обвиняват взаимно, че са нарушили условията по сделката,

Изявленията на Пезешкиан идват в момент, когато контролът над Ормузкия проток остава основен въпрос на разногласие между Иран и САЩ, които вчера възобновиха размяната на удари след месец на относително затишие.

Техеран е затворил този стратегически морски път, като в същото време твърди, че ще възобнови ангажиментите си по споразумението, по-специално като отвори отново Ормузкия проток, ако САЩ направят същото.

Иранският външен министър Абас Арагчи вече заяви вчера, че "САЩ трябва да се върнат към ангажиментите си и към това, което техният президент е подписал" в рамките на споразумението.

"В такъв случай всичко може да бъде върнато в нормалното русло", увери министърът.