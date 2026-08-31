Мирчев: Огромен шанс за България е проевропейски кандидат да спечели президентския вот

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев призова „българските граждани да не гледат партийната принадлежност, а това България да има президент, който гледа на Запад“. Мирчев даде брифинг пред медиите в Пловдив след среща с местната организация на партията.

Той подчерта важността на предстоящите президентски избори, като постави акцент върху това партиите да не са приоритет в тези избори, а да бъде кандидатът. Всички български граждани не да гледат партийната принадлежност, а това България да има президент, който гледа на Запад, каза още Ивайло Мирчев и изрази увереност, че на предстоящия президентски вот ще има такъв кандидат. "Може би утре ще разберем официално. Аз вярвам, че има такъв", отбеляза той.

По думите му има огромен шанс за България в момента, тъй като „имаме проевропейски кандидат, който може да реши проблемите с геополитическата ориентация на страната, защото в противен случай това, което сме на път да свършим - не просто всички яйца да отидат в една кошница, а Радев да си има трети мандат“.

Според Мирчев председателят на ГЕРБ Бойко Борисов работи за кампанията на Илияна Йотова". „За съжаление в последните дни виждаме, че Бойко Борисов работи за кампанията на Йотова. Първо, беше дал на Радев всичките си депутати за Висшия съдебен съвет, сега отказва да излъчи кандидат. Започва да критикува проевропейския кандидат. В резултат на това очевидно той е загубил всякаква мотивация за участие на изборите и играе в екипа на Радев, надявайки се за нова „сглобка“ или за нещо друго", каза още Ивайло Мирчев и определи това като „недопустимо“.

Той призова „всички партии да дадат малко заден и всички български граждани, които са проевропейски настроени, да подкрепят проевропейския кандидат“.