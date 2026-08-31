От Ивка Бейбе до учител по химия: Кои търсят тв слава в "Ергенът"? (СНИМКИ)

Снимки: bTV 1 / 7 / 7

Новият сезон на "Ергенът: Любов в рая" започна снощи от по bTV, като този път форматът отново събира под един покрив общо 19 участници с различни характери, професии и очаквания към любовта.

Сред участниците има учител по химия, програмист, юрист, земеделски производител, татуист, брокер, предприемачи и познати лица от предишни сезони на "Ергенът".

Деси сменя химията в класната стая с тази между хората

Сред първите участници е Деси, която от осем години работи като учител по химия.

Тя влиза във формата с доста ясна представа какво търси. Определя се като по-зряла и уверена жена, която вече знае какво би приела в една връзка и какво не.

Досега често е попадала на заети мъже, а този път се надява да срещне свободен и по-млад партньор.

Йордан сменя програмирането с инфлуенсърски амбиции

Йордан е програмист от Сливен, но мечтае за кариера като инфлуенсър.

Самочувствието определено не му липсва - представя себе си като по-добра версия на Джеймс Бонд и казва, че харесва компанията на много жени. Има обаче едно конкретно притеснение - фобия от "дърти".

Дали сред участничките ще намери жена, която да привлече вниманието му, предстои да стане ясно.

Илиана се връща в България и търси зрял партньор

Илиана е живяла и развивала кариерата си извън страната, но след поредно любовно разочарование се връща в България.

За нея възрастта не е водещ фактор. По-важно е мъжът до нея да бъде зрял, осъзнат и да има желание за живот.

Самата тя се определя като темпераментна жена и търси човек, способен да отговори на характера ѝ.

Ивка Бейбе влиза като едно от най-разпознаваемите лица

Сред участниците е и Ивка Бейбе, която влиза във формата с вече изградена публична популярност и репутация на провокативна личност.

Тя признава, че когато се влюби, показва доста по-мека страна от характера си - става гальовна, емоционална и се отпуска във връзката.

Предстои да видим дали някой от мъжете ще успее да стигне именно до тази нейна страна.

Александър търси повече от красива жена

Александър се определя като любопитен човек, който обича да търси отвъд очевидното.

Привличат го умните и красиви жени, но твърди, че добрият външен вид за него е само началото.

Макар заради положението на родителите му понякога да е възприеман като "златното момче", той предпочита да разчита на собствените си качества - харизма, интелект и характер.

Досега, по собствените му думи, любовта не е успяла истински да го завладее.

Иво Людмилов иска да смени ролята на жертва

Татуистът от Луковит Иво Людмилов също влиза в новия сезон.

Той мечтае да стане актьор и се шегува, че досега в любовта е играл основно "ролята на жертвата".

В предаването е решил сам да промени сценария и да опита ролята на Дон Жуан. Търси красива и "надарена" половинка и е готов да провери дали този подход ще проработи.

Радослав обича да води във връзките

Радослав е студент по право с интереси към хранителните добавки и философията.

Той се определя като амбициозен млад мъж, който във връзките предпочита да води и да доставя удоволствие на партньорката си.

Зад увереното му поведение обаче, по собствените му думи, стои човек, който преживява емоциите си дълбоко.

Мартин търси силна и амбициозна жена

Мартин работи като брокер в София и вече има болезнен опит в любовта.

Този път търси жена, която описва като смела, амбициозна, забавна и интелигентна.

Особено привлекателни за него са емоционално силните жени, а самият той е убеден, че ако срещне правилната участничка, останалите няма да имат голям шанс.

Станислава търси успех и в любовта

Станислава е юрист по образование и има опит както в модните среди, така и в бизнеса.

Тя открито заявява, че популярността сама по себе си не плаща сметките, и търси успешен партньор, който може да отговори на начина ѝ на живот.

Сред очакванията ѝ са възможност за пътувания и финансова стабилност, но предстои да стане ясно дали някой от мъжете ще отговори и на останалите ѝ критерии.

Цвета вярва в енергията и търси семейство

Цвета се определя като "целуната от Бога" и твърди, че може да вижда в бъдещето, да лекува и да усеща енергията на хората.

В любовта обаче желанията ѝ звучат доста земно - търси стабилен и честен партньор, с когото да създаде семейство.

Дали интуицията ѝ вече е подсказала какво я очаква във вилата, ще разберем в хода на сезона.

Дани Пенелова търси партньор и семейство

Дани Пенелова се определя като жена на контрастите - провокативна във външния си вид, но много емоционална.

Най-голямата ѝ мотивация е нейната дъщеря, а мечтата ѝ е свързана и с голямата сцена.

В любовта Дани търси зрял, отговорен и финансово стабилен мъж, с когото да изгради истинско партньорство и семейство.

Ашкар развива бизнес между България и Дубай

Ашкар е родом от Разград, но бизнесът му отдавна е излязъл извън пределите на България. Той развива строителна дейност у нас и ресторантьорски бизнес в Дубай.

Не крие, че полага сериозни грижи за външния си вид и дори открито говори за корекция на брадичката и редовни процедури за лице.

Освен себе си обича да глези и жените около него.

Силви получава втори шанс

Познато лице за зрителите е Силви от третия сезон на "Ергенът".

Тя е юрист по образование, но в момента работи в охранителна фирма. След предишния си опит във формата влиза отново с надеждата този път любовната история да има различен край.

Силви обича лукса, но едновременно с това мечтае за семейство, сватба и много деца.

Павел се връща след миналия сезон

Още един познат участник е земеделският производител Павел.

В предишния сезон на "Ергенът: Любов в рая" той си позволи да "погледне към чуждата нива", а сега отново влиза във формата.

Този път казва, че търси умна, естествена и дива жена и е готов за нов опит да намери подходящата партньорка.

Новият сезон събира всички тези характери в обща вила с басейн, където за първи път в историята на българското издание 19-те участници ще живеят заедно.

Кой с кого ще намери общ език и кои отношения ще издържат повече от първоначалното привличане, ще стане ясно в следващите епизоди на "Ергенът: Любов в рая".