За косатките и белите мечки: Интернет спука Путин от подигравки, той бил повлиян от ИИ видеа

На 29 август, по време на среща с учители, Владимир Путин измисли нова метафора, която според него обяснява защо Русия е започнала войната в Украйна. Той заяви, че "косатките ядат мечки като дребни рибки", атакувайки ги на глутници. Руският президент смята, че това трябва да се учи на децата в училище, за да разберат "защо провеждаме специална военна операция". Едва ли някой е разбрал какво е имал предвид Путин. Но тази странна фраза предизвика множество шеги в социалните мрежи. Meduza споделя най-смешните мемета, появили се след забележките на президента, и обяснява колко реалистична е описаната от него ситуация.

В навечерието на Деня на знанието Путин посети Московския държавен педагогически университет, където се срещна с учители и студенти, изучаващи педагогика. В един момент думата взе Дмитрий Баланчуков, учител по китайски език от Белгородска област. Той спомена, че се е върнал от Северния полюс преди две седмици, което събуди интереса на президента.

Първо Путин попита Баланчук дали е виждал полярни мечки по време на пътуването си (той отговори утвърдително). След това предложи същата тази метафора. Ето точния цитат, както е цитиран на уебсайта на Кремъл:

"Можете ли да си представите, наблизо живеят косатки и те ядат тези мечки като дребни рибки. Просто се нахвърлят на ята и ги разкъсват на парчета. Всичко това е много интересно. Да, това е хранителната верига. На децата също трябва да се разказва за това, за да разберат света, в който живеем, и защо провеждаме специална военна операция."

Първо, нека бъдем сериозни. Вярно ли е това, което Путин каза за косатките и мечките?

В началото на юли BBC Wildlife публикува статия, озаглавена "Може ли някое животно да убие полярна мечка? Шест претенденти, които биха могли да бъдат достатъчно смели, за да се изправят срещу най-опасната и мощна мечка на планетата".

Този текст оценява теоретичните шансове на различни животни (други мечки, моржове, върколаци и да, косатки) да спечелят такава битка. Веднага обаче се подчертава, че полярните мечки са страховити ловци без естествени врагове.

Статията оценява шансовете на косатките като доста добри. Тези бозайници са високоинтелигентни, ловуват на глутници и дори убиват сини китове. Мъжките могат да тежат 10 или повече пъти повече от средната полярна мечка. Преходните косатки (наричани още "косатки на Биг" на името на канадския учен Майкъл Биг) плуват в Арктика и ловуват бозайници.

Текстът обаче подчертава, че това е просто спекулация. Няма потвърдени доказателства, че косатките ловуват полярни мечки. Има само фалшиви видеоклипове по темата, генерирани от изкуствен интелект. По същия начин няма доказателства, че полярните мечки ловуват косатки и ядат месото им. Това се обяснява, наред с други неща, с разликите в местообитанията. Мечките прекарват повече време на ледени късове, докато косатките прекарват повече време във водата.

Зоолози, интервюирани от Кедр след речта на Путин, се съгласиха, че подобна борба е малко вероятна.

"Възможно е трупът на косатка да бъде изхвърлен на брега и полярните мечки да го изядат. Но нищо повече", каза един учен, подчертавайки, че ситуации, в които косатка би нападнала мечка, просто не се случват. Друг експерт потвърждава тези твърдения: "Никой не яде полярните мечки. Те са на върха на хранителната верига. Косатките също са на върха на хранителната верига. Единственият начин теоретично да се конкурират е, че както полярните мечки, така и месоядните косатки се хранят с тюлени."

Един от източниците на изданието предполага, че Путин може да е събрал невярна информация за косатките и мечките от същите тези видеоклипове с изкуствен интелект.

"Феновете на изкуствения интелект са създали тази история и я хвърлят онлайн. Те публикуват много подобни глупости там - като например как косатки спасяват тюлени на гърба си или, обратно, по чудо извличат някого отнякъде", коментира зоологът.

Ето какво казва разделът "Анализ" на Meduza за вероятността от конфронтация между косатка и полярна мечка:

В научната литература няма доказателства за лов на полярни мечки (Ursus maritimus) от косатки (Orcinus orca), въпреки че поведението и на двата вида е обстойно проучено. Например, през 1991 г. канадско-американски екип от морски биолози публикува подробен преглед на взаимодействията на косатките с голямо разнообразие от други бозайници - и в него не се споменава, че косатките ловуват мечки. В цялата научна литература има едно-единствено описание на мечки, ловуващи белухи (Delphinapterus leucas), роднини на косатките. Това е наблюдавано близо до остров Елсмир в Северна Канада. Учените обаче не знаят нищо за самите мечки, ловуващи косатки, нито за косатките, ловуващи мечки. Нещо повече, дори сред инуитските ловци, които имат редовен контакт с косатки, подобно поведение дори не се споменава.

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Полярните мечки може да се хранят с труповете на други китове, изхвърлени на брега - това е документирано поне за гърбатите китове и, според доклади на инуитите, за гренландските китове - и може би същото важи и за косатките. Но освен това, двата вида не се сблъскват - освен, разбира се, за пряката им конкуренция за тюлени, които съставляват значителна част от диетата и на двата вида.

Какви са тези видеоклипове с изкуствен интелект, за които всички говорят?

Социалните медии наистина са пълни с видеоклипове на косатки, атакуващи полярни мечки. Те са в TikTok, YouTube и Facebook. Естествено, всички те са генерирани от изкуствен интелект. Често създателите дори не се опитват да го скрият.

Има и видеоклипове на нещастна мечка, преследвана от цяла група косатки - точно както каза Путин! Но просто погледнете съответните маркировки или просто отворете коментарите, за да видите, че това не се случва в действителност.

Най-често създателите на тези видеоклипове използват един и същ сценарий. Косатка напада полярна мечка (понякога с малко мече), мечките се опитват да избягат, а понякога човек им се притичва на помощ. Човекът, между другото, винаги е неестествено близо до действието и животните не винаги му обръщат внимание. Среща се и обратната ситуация - например, когато косатка спасява малко тюленче от мечка.

Основната привлекателност на подобни видеоклипове е неправдоподобността на ситуацията. Възможно е също така някои да намират подобно съдържание за "вдъхновяващо": уж беззащитно животно е спасено от човек. В повечето случаи обаче хората просто коментират колко им е писнало от този безкраен, нискокачествен неврологичен наклон.

И как всички реагираха на това в социалните мрежи?

Все още не е ясно какво е имал предвид Путин под измислената история за косатките и полярните мечки. И какво точно могат да получат децата от това "знание". Самият той не обясни значението на метафората си. Може би групата косатки представлява страните от НАТО, които според руския президент заплашват съществуването на страната на полярните мечки. Но това е само предположение.

Потребителите на социалните мрежи бяха също толкова объркани, но това не им попречи да създадат стотици мемета, базирани на изявлението на Путин. Може би така президентът си представя ситуацията, която е описал.

Или е обратното и косатката е Русия? Изглежда малко вероятно, тъй като във видеоклиповете с изкуствен интелект ролята на несправедливо третираната жертва обикновено се играе от мечка.

Както и да е, за руското Министерство на образованието времената ще са трудни. След подобни изявления те ще трябва не само да преразгледат всички учебници, но и да се опитат да обяснят какво е имал предвид авторът на цитата. И по някакъв начин да свържат всичко това с оправданието за войната.

Единна Русия също е на ръба - на хоризонта се задава неочакван ребрендинг, а изборите за Държавна дума са само след седмици.

Или може би просто сме чули погрешно и те не са говорили за полярни мечки, а за Дмитрий Медведев? Заплахата за заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия е сериозна работа!

Косатки розривають Мєдвєдєва як мілюзгу, дивитись без реєстрації та смс pic.twitter.com/ouy9MO7v6L — Ed Korsak (@edkorsak) August 31, 2026

Не винаги си струва обаче да се търси смисъл в подобни изявления на Путин. Понякога глупостта и глупостта са просто глупост и глупости.

Косатки едят медведей на завтрак, медведей-же защищает СВО, а детей научат любить Арктику и пищевую цепь. Вы тоже логику потеряли, пока это читали? Главное теперь правильно объяснить на уроках биологии, почему в дикой природе побеждает тот, у кого просто громче телевизор! pic.twitter.com/4QIo5tDPxR — Gomer Simpson 🇺🇦🇮🇱 (@Yagger2025) August 30, 2026

С изявленията си руският президент вече създаде цяла мултивселена, в която има място за всички - от половци и печенези до мечки и косатки. Кой ще излезе победител от тази битка? Само Путин знае.

Има обаче още един човек, с когото руският президент би могъл да намери общ език. Путин не беше единственият, който направи зоологически открития този уикенд. Същия ден Доналд Тръмп публикува видеоклип, задвижван от изкуствен интелект, в Truth Social, в който се показват бойни патици, защитаващи езерото Америка - новото име на езерото Онтарио в американската култура, според президентска заповед.

The president of the United States is posting AI slop videos of giant ducks that resemble him marching along “Lake America” with machine guns, fireworks, and American flags. The man with the nuclear codes is literally out of his fucking mind. pic.twitter.com/CUodzBr3OP — Andrew—#IAmTheResistance (@AmoneyResists) August 29, 2026