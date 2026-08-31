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Убийството в “Бъкстон”: Младежите живеели заедно, пиели, но не били буйни

Съседка: Не са буйни, но приличат на наркомани

31.08.2026 | 12:41 ч. Обновена: 31.08.2026 | 12:42 ч. 81

Украинецът, който уби млада жена тази сутрин в столичния квартал “Бъкстон” вече е задържан за убийство. Инцидентът е станал в апартамент.

От СДВР потвърдиха пред Bulgaria ON AIR, че мъжът е украински гражданин.

Съседка на младежите разказва, че те са двойка и от доста време са живеели в квартала.

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“Не са буйни. Вчера видях въпросния мъж, говореше си нещо сам и се прибра в блока. В квартала съм ги виждала все с алкохол и пият. Приличат на наркомани. Имат розови коси, целите са с татуси по лицето", разказа пред Bulgaria ON AIR съседката.

Тя отрече да е ставала свидетел на скандали между двамата.

"Живея тук, не са се чули никакви викове", добавя момичето. 

Вижте повече в репортажа.

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Тагове:

Бъкстон убийство украинец млада жена
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