По време на разговор с Дмитрий Баланчуков, учител по китайски език от Белгородска област, Владимир Путин направи паралел между войната в Украйна и законите на дивата природа, заявявайки, че децата трябва да бъдат учени "в какъв свят живеем", използвайки примера с хранителната верига, в която косатките ядат полярни мечки. Това съобщи The Moscow Times.

"Те (косатките, бел. ред.) ядат тези мечки като дребни рибки. Просто нападат на глутница и ги разкъсват на парчета. Всичко това е много интересно. Това е хранителната верига. Децата трябва да бъдат учени и на това, за да разберат в какъв свят живеем и защо провеждаме специална военна операция", каза Путин, когато учителят описа пътуването си до Северния полюс (цитирано от ТАСС).

Путин си спомни и за Джек Лондон и обичаите на северните народи, както той ги описа, които изоставяли старците си, за да бъдат изядени от вълци, защото племето не можело "да ги носи със себе си".

"Да, всичко това изглежда малко грубо, но такъв е техният живот", добави Путин.

Няма научно документиран или заловен на камера случай, в който косатка да е убила или изяла възрастна бяла мечка

В дивата природа двете животни обитават различни среди - макар белите мечки да плуват добре, те прекарват по-голямата част от времето си върху леда, докато косатките избягват тежките ледени полета, където могат да бъдат заклещени.

Макар в редки теоретични ситуации гладна косатка да нападне плуващо животно, експертите посочват, че няма регистрирани преки доказателства или наблюдавани атаки на косатки срещу здрави бели мечки. Твърденията в тази посока обикновено остават в сферата на хипотезите или изкуствено генерираните видеа.

Пълномащабната война на Путин срещу Украйна доведе до огромни човешки загуби за Русия. Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), до юли 2026 г. общият брой на жертвите в руската армия е надхвърлил 1,4 милиона души - убити и тежко ранени, неспособни да се върнат на служба.

В момента руската армия губи приблизително 6000 войници повече всеки месец в Украйна, отколкото Министерството на отбраната е в състояние да набере. Освен това, от началото на пълномащабната война и обявяването на мобилизация през 2022 г., оценките показват, че между 600 000 и над 1 милион души са напуснали Русия.