НСО и полицията с мерки за сигурност в Пловдив

Днес отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, като полицията и НСО обявиха мерки за сигурност в Пловдив, където ще бъде кулминацията на тържествата.

Въвежда се временно ограничение на движението на моторни превозни средства:

От 9:30 ч. до 13:00 ч. се очаква поетапно спиране на моторни превозни средства заради Международния мемориален маратон, който тръгва от град Съединение към пл. „Съединение“ в Пловдив. В областния град маршрутът преминава по бул. „Васил Априлов“ – моста над р. Марица – бул. „Шести септември“.

От 15:00 ч. до приключване на тържествената заря-проверка на площад „Съединение“ изцяло се затваря бул. „Шести септември“, в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Руски“.

Полицейски екипи от областната дирекция на МВР и придадени сили от Дирекция „Жандармерия“ ще обезпечават сигурността и обществения ред по време на тържествата.

Мерки за сигурност обявиха и от Националната служба за охрана. Кулминацията на честванията е тържествената проверка (заря) с начало 20:30 часа на пл. „Съединение“. На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка: на бул. „6-ти септември“ и ул. „Димитър Цончев“ (при сградата на Прокуратурата); при бул. „6-ти септември“ и ул. „Св. Климент“ (при подлеза) и при бул. „6-ти септември“ и ул. „Петко Каравелов“ (до ДЗИ-Пловдив).

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 16:00 ч. до 22:30 ч. се въвежда забрана за използването на дронове в зона с радиус от 1000 м и височина 1000 м около паметника на Съединението.

По повод Празника на Пловдив и 141 години от Съединението на България пловдивските музеи, галерии и обекти на общински институт „Старинен Пловдив“ днес ще посрещат посетители с безплатен вход.

Традиционно за празника общинската администрация подмени близо 400 знамена, поставени на входно-изходните пътни артерии на Пловдив. Паметникът на Съединението беше измит с шампоан с аромат на зелена ябълка.