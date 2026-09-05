Баща убил дъщерите си на 10 и 17 г. и се самоубил: Какво знаем за ужаса в Исперих?

Разследват убийството на две сестри на 10 и 17 години в Исперих. Баща им е намерен обесен в постройка в същия имот, съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

По случая е образувано разследване за убийство.

Двете момичета са открити в къща, собственост на техния дядо по бащина линия. Баща им, на около 43-44 години, е намерен мъртъв в постройка в двора.

Последно са били видени живи във вторник

По думите на Тодоров тримата са били видени за последно живи във вторник следобед.

Съдебният лекар е определил давността на смъртта на около две-три денонощия, което насочва разследващите към версията, че престъплението е извършено във вторник или сряда.

Двете момичета са били убити с нож. Оръжието е намерено на местопроизшествието.

При първоначалния оглед не са открити следи от борба или фрактури по телата им. Според прокурора това допуска версията, че децата може да са били нападнати, докато са спели.

Къщата е била заключена, а ключът е намерен в дрехите на бащата.

На този етап няма данни за намеса на външно лице.

Проверяват финансови проблеми, хазарт и раздялата с майката

Причините за случилото се все още се изясняват.

Сред проверяваните обстоятелства са финансови затруднения, увлечение по хазарта и раздялата на мъжа с майката на децата.

По думите на Тодоров бащата е имал задължения към казино.

Той се е занимавал епизодично с транспортна дейност и е карал такси. Баща му е продал земеделски земи, за да му помогне да закупи автомобил, който да използва за работа.

Колата е открита с ключовете в контакта.

Майката напуснала дома два месеца по-рано

Около два месеца преди трагедията майката на момичетата е напуснала дома и се е преместила в родното си село, но е продължила да работи в Исперих.

Тя е търсила децата по телефона, но след като не е успяла да се свърже с тях, предположила, че са извън обхват или са заминали на почивка.

Проверяват се и данни за евентуално домашно насилие.

Тихомир Тодоров уточни, че към момента не може да бъде направен категоричен извод по този въпрос и информацията предстои да бъде проверена в полицията и прокуратурата в Исперих.

По думите му бащата не е бил криминално проявен.

Дядото открил телата

Трагедията е била установена от дядото на момичетата, пише БТА.

Първоначално той предположил, че синът му е завел децата на почивка. След като телефоните им останали изключени, влязъл в къщата.

Там открил сина си мъртъв, а впоследствие били намерени и телата на двете момичета.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около смъртта на тримата и мотивите за престъплението.