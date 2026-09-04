Радев и Фицо: Войната в Украйна няма военно решение, нужен е диалог (ВИДЕО)

След като прие с висши почести премиерът на Словакия Роберт Фицо, двамата лидери дадоха и съвестно изявление.

“Днес с министър председателят Фицо направихме преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни, исторически и културни връзки. И споделихме нашата обща воля да продължим да задълбочаваме политическият диалог и да разширяваме нашето сътрудничество в приоритетни области - сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитие на индустрията особено в сфери като автомобилната индустрия, високите технологии, изкуственият интелект и разбира се енергетиката”, каза Радев.

Българският премиер допълни, че двете индустриални държави споделят разбирането, че енергетиката е фундаментът на икономиката.

“Затова се стремим и Словакия и България както в двустранен формат, така и на ниво Европейски съюз да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна и евтина енергия за нашите икономики и за нашите граждани”, каза още Радев и добави, че ще имаме доста общи проекти със Словакия.

“С министър председателят Фицо се договорихме в най-близко време нашите министри на енергетиката да направят среща, за да установим съвместна комисия, която да работи за споделяне на опит и научна експертиза по важният за нас проект за двете страни в ядрената енергетика. И двете държави сме в преговори с “Уестинг хаус“ за инсталиране на два реактора - едни от най-модерните”, добави премиерът.

Радев допълни още, че това са сложни проекти, които изискват обединяване на нашите усилия, за да бъдем по-ефективни и целият процес по тяхното усвояване, инсталиране да бъде много по-ефикасен. Той допълни, че сме членове на ядреният алианс и отстояваме позицията, че ядрената енергетика е ключов фактор за постигане на климатичната неутралност.

“Трябва да поздравим Словакия за невероятния преход към интензивна индустриализация на страната през последните 20 години. Тя се превърна в безспорен лидер в автомобилостроенето - цел, която и ние сме си поставили. Словакия е на първо място по производство на автомобили наглава на населението - Фицо сподели, че произвеждат 1,1 милиона автомобила на година. От следващата седмица Словакия пуска първите автономни електроавтомобили по улиците на Братислава. Ще създадем съвместна комисия в областта на икономиката, иновациите, инвестициите и индустрията, за да обменяме опит“, каза още министър-председателят.

Традиции в отбраната

Радев подчерта също така, че двете страни имат традиции в отбранителната промишленост. “Развиваме я интензивно и сме един от големите производители на отбранителни продукти, специално на боеприпаси. Друга обща област, в която можем да споделяме опит – имаме изключително успешно сътрудничество между авиобази “Слиач“ и “Граф Игнатиево“ за усъвършенстване на инфраструктурата и усвояването на самолети F-16 Block 70“, добави Радев.

Той допълни, че са били разгледани и темите за многогодишната финансова рамка, миграцията, гарантирането на индустриалния суверенитет на ЕС.

“В тази връзка мога да споделя, че ние ще работим заедно като членове на групата на приятелите на кохезията, за да гарантираме, че наред с основните нови приоритети на ЕС - конкурентоспособност и сигурност, да не допуснем финансирането на тези приоритети да бъде за сметка на традиционните политики на ЕС по отношение политиката на сближаване и по отношение селскостопанската политика. Нещо повече, подкрепяйки новите приоритети в областта на конкурентоспособността, споделяме общо виждане, че по-малките държави трябва да работим така, че да има справедлив достъп до тези големи ресурси на конкурентоспособния фонд и справедлив достъп до механизмите за тяхното разпределение, така че да не ощетяват по-малките страни и да не става така, че огромната част от тези средства да отиват в развитите концерни в големите европейски държави. Желаем и двете страни ще работим аз това да сме част от големите европейски проекти, да сме част от научното и технологичното развитие на Европа и това е гарант за затваряне на пропастта между големите и по-малките държави”, каза още Радев.

Обща визия за бъдещето на Европа

“Скъпи Робърт, радвам се, че имаме обща визия за бъдещето на Европа - Европа на мира, просперитета, Европа на единството. Затова гледам с особена тревога към ескалацията на войната в Украйна и споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Опитите за такова водят към повишаване на риска и опасна ескалация. Затова още веднъж призоваваме за разум, диалогичност, спиране на огъня и сядане на масата за преговори, защото дипломацията е единственото устойчиво и надеждно решение на този конфликт“, каза още българският премиер.

От своя страна Фицо благодари на Радев за гостоприемството, посрещането и отношението, което е получил. Фицо върна жеста и отправи покана Радев да посети Словакия.

Роберт Фицо благодари на премиера Радев за отношението и гостоприемството, което е получил и отправи поката на премиера за посещение в Словакия.

Вишеградска четворка

Словашкият премиер предложи на страната ни съвместна работа в рамките на формата Вишеградска четворка, на която Братислава в момента е председател, с цел възвръщане на силното регионално влияние на групата в ЕС и света.

Като доказателство за липсата на отворени политически въпроси между двете държави, Фицо благодари за българската подкрепа за кандидатурата на Словакия в Съвета за сигурност на ООН и в замяна декларира пълна и категорична подкрепа от страна на Братислава за приемането на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Словашкото правителство няма да участва в никакви финансови механизми, които подкрепят войната в Украйна, и категорично отхвърля идеите за продължаване на конфликта, заяви словашкият премиер.

Фицо се обърна директно към българския премиер с думите, че е напълно съгласен с него, че кризата няма и не може да има военно решение.

Словашкият премиер допълни, че страната му не вижда света в черно и бяло и познава причините за войната, визирайки събитията в Одеса през 2014 г., които според него са наложили Русия да прекрачи международното право.

Фицо призова спестяванията на гражданите да не бъдат влагани във военни инструменти, а вместо това да се заложи на повече мир и дипломация, завършвайки изявлението си с възгласа: “Да живеят българо-словашките отношения!“.