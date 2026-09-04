Лили Иванова ще подкрепи Йотова и Вълчев за президентските избори

Примата на българската естрада Лили Иванова съобщи, че ще подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев на президентските избори през есента.

Иванова изрази благодарност към президента за уважението и отношението към нея и творчество ѝ.

В социалната мрежа Фейсбук примата публикува снимка с президента и съобщава, че Йотова е изпратила писмо до, в което отправя покана и молба към певицата да подкрепи кандидатпрезидентската ѝ кандидатура.

“Благодаря за уважението и отношението към мен и моето творчество и присъствието на моя концерт в София на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова! Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и й пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава!“, пише Лили Иванова.