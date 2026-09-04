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Андрей Гюров: Тезата на Румен Радев за Русия е особено тревожна

Според кандидата са президент Европа не е избрала сама конфронтацията с Русия

04.09.2026 | 21:52 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Андрей Гюров определи като "особено тревожна" тезата на Румен Радев, че Европа "трудно ще съществува дълго срещу Русия", и призова България да остане предвидим партньор в ЕС и НАТО.

В публикация във Facebook Гюров коментира и хибридните атаки в Германия, като посочи, че те са сериозен сигнал за цяла Европа.

"Тези дни Германия е изправена пред реалността на хибридни атаки над собствена територия. Това е сериозен сигнал за цяла Европа - и точно в такъв момент изборът на партньори и позиции има ключово значение", пише той.

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Според Гюров Европа не е избрала сама конфронтацията с Русия.

"Не Европа избра да бъде "срещу" Русия - Русия избра да бъде срещу международното право, когато нахлу в Украйна", заявява той.

По думите му санкциите срещу Москва не са самоцел, а инструмент, с който европейските държави показват, че агресията има последствия.

Гюров подчертава, че България трябва да следва последователно общата европейска санкционна политика и да запази ясна и предвидима позиция като член на ЕС и НАТО.

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