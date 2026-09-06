Хулио Веласкес: Левски си заслужи победата над ЦСКА 1948

Левски заслужи победата срещу ЦСКА 1948, заяви старши треньорът Хулио Веласкес след успеха с 1:0 в двубой от осмия кръг на българското първенство по футбол.

"Труден съперник. Важно е да си припомним, че завършиха на второ място през миналия сезон, така че не е случайно, че този мач бе труден. ЦСКА 1948 си заслужи да бъде втори, играха страхотно срещу Панатинайкос. Важно е да сложим този двубой в правилния контекст. Като цяло направихме добър мач", каза Веласкес.

"Срещу ЦСКА 1948 е важно да хванем моментите, в които можем да изострим атаката, защото те имат добра структура. Трябваше да знаем как да намираме човека между линиите, защото и те често си сменят позициите. Много са подвижни и това ни затрудняваше. Беше важно да се защитаваме компактно и да виждаме кога да пресираме. Мисля, че се справихме с това. Мачът беше наистина много труден, защото трябваше да водим много малки битки в хода на 90 минути", добави той.

Единственото попадение падна през второто полувреме, а негов автор бе Хуан Переа, който рядко започва сред титулярите.

"Не обичам да говоря за индивидуалности, но той е много важен за отбора. Много се радвам за него. Заслужавахме тази победа, не е лесно да спечелиш срещу ЦСКА 1948", каза още Веласкес.

Мачът между Левски и ЦСКА 1948 беше равностоен, но "червените" нямаха късмет, заяви помощник треньорът Огнян Младенов след поражението с 0:1 на стадион "Георги Аспарухов".

Загубата остави ЦСКА 1948 на четвърто място в класирането и с осем точки зад "сините".

"Изиграхме равностоен мач срещу Левски, но липсата на късмет ни попречи да се приберем с точка. Игровият ни план се получи добре. Успяхме да се противопоставим на Левски с повече движение без топка и ни се получи добре до края. Продължаваме да се развиваме и искаме отборът да става все по-добър, да покажем нашия стил. В голяма част от двубоя тези неща се получиха, но за съжаление не успяхме да вземем това, за което дойдохме", каза Младенов.