Унизително: Изгониха Нина Добрев от червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Актрисата с български корени Нина Добрев преживя унизителен момент на филмовия фестивал във Венеция, след като охраната изглежда я помоли да напусне червения килим.

37-годишната актриса изглеждаше елегантно в рокля без презрамки на Armani Privé на най-стария международен филмов фестивал в света.

Nina Dobrev’s Venice Film Festival appearance went viral after a security guard appeared to ask her to move away from the red carpet. The awkward exchange divided viewers, with some defending Dobrev. pic.twitter.com/xJsq3fnQS3 — Bored Panda (@boredpanda) September 3, 2026

Добрев застана пред фотографите, подготвяйки се за снимки, но веднага беше прекъсната от непознат мъж, облечен в изцяло черен костюм. Той се появи точно пред нея и вдигна лявата си ръка, за да ѝ даде знак да продължи напред.

Охраната отправи няколко указания към видимо невпечатлената Добрев, преди жена извън кадър сякаш да се намеси за кратко.

В крайна сметка Добрев успя да отдели няколко секунди пред обектива, като игриво завъртя дългите тюлени елементи в областта на талията на своята рокля с пайети, запазвайки много сериозно изражение, съобщават световните медии.

След това обаче служители по сигурността бързо се появиха отново и я отведоха.

Добрев направи неловка физиономия, намръщвайки се, преди да се отдалечи и да се разсмее тихо, видимо невярвайки на случващото се.

Звездата помаха за кратко на фотографите, събрани от другата страна на килима, но не спря. Видеото бързо се разпространи в социалните мрежи, като един от потребителите в X написа: "Ако бях на мястото на Нина Добрев и ме изгонеха от червения килим на филмовия фестивал във Венеция, щях да потъна в земята от срам".

"Дали се е задържала твърде дълго или става въпрос за лоша организация? Каквато и да е причината, беше унизително“, отбеляза друг потребител.

"Защо, по дяволите, изгониха Нина Добрев по този начин от червения килим във Венеция?“, добави трети.

Случаят идва, след като наскоро се появиха слухове за романтична връзка между Добрев и атрактивния модел Дъги Джоузеф, след като двамата бяха забелязани заедно в Ню Йорк през юни.

Добрев и бившият олимпийски състезател по сноуборд Шон Уайт прекратиха годежа си през септември миналата година. Двете звезди се запознаха през 2019 г., а на следващата година официално обявиха връзката си в Instagram.