Времето днес: Остава топло, градусите ще стигнат до 36

Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър, по северното крайбрежие – от север-северозапад, по южното – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-31°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен, по най-високите части – западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Сутрин в по-голямата част от страната ще бъде хладно, а през деня - топло с максимални температури между 25° и 30°.