САЩ удариха три ирански петролни танкера след атаки срещу американски кораби

Американската армия заяви, че е нанесла удари по три свързани с Иран петролни танкера, след като Иран е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба в региона.

Централното командване на САЩ (Centcom) съобщи в събота, че е „трайно извадило от строя“ танкер близо до остров Харг и друг край Джаск в Оманския залив, а трети танкер в Оманския залив е бил „напълно унищожен“, предаде Би Би Си.

„Просто е: ако Иран стреля по американски кораби, ние ще унищожим (и потопим) техните петролни танкери“, написа министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет в социалните мрежи.

Иранските държавни медии потвърдиха, че американските сили са нанесли удари по три ирански петролни танкера, включително един близо до остров Харг.

Остров Харг е малък скалист остров, разположен само на 15 морски мили (24 км) от иранския бряг. През терминала на острова преминава около 90% от износа на суров петрол на Иран, който се доставя до него по тръбопроводи от континенталната част на страната.

Иранската държавна медия IRIB съобщи, че няма жертви при удара по танкера край остров Харг. Според медията кадри показват, че охладителната система на кораба е успяла да потуши пожара в рамките на около час.

Екипажите на двата атакувани танкера в Оманския залив са били евакуирани на брега със спасителни лодки, съобщи IRIB. Единият от корабите е бил празен, а другият е превозвал петрол.

Техеран не потвърди веднага, че Иран е извършил атаките срещу американските кораби.

Централното командване на САЩ заяви, че е „успешно избегнало“ множество атаки на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC), насочени срещу американски самолетоносач и ракетен разрушител. Няма пострадали американски военнослужещи, се посочва в съобщението.

Адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ, заяви в събота: „Нека посланието към Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) бъде ясно: Ако стреляте по два от нашите кораби, ще ви наложим още по-висока икономическа цена – ще унищожим три от вашите.“

„Няма да се поколебаем да защитим американските сили и, ако е необходимо, да унищожим ограничения и незащитен нефтен флот на Иран“, допълни той.

От Centcom заявиха, че трите ирански петролни танкера са част от „многомилиардна сенчеста мрежа“, която финансира Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) и неговите регионални съюзници.

Иранската армия заяви днес, че ще нанася "по-тежки" ответни удари срещу американски военни обекти, ако американските атаки срещу ирански кораби продължат, предаде Франс прес.

Иранските сили направиха това изявление, след като САЩ заявиха, че са извадили от строя три ирански петролни танкера.

"Терористичната американска армия е предупредена, че ако продължат злонамерените действия, несигурността и тормозът на ирански кораби, както и морската блокада на Иран, ударите на въоръжените сили на Ислямска република Иран срещу американски военни обекти в региона ще станат по-тежки от тези досега и могат да бъдат разширени", заявиха иранските сили.

Ударите са извършени близо седмица след подновяването на атаките между САЩ и Иран, последвали период на относително спокойствие между двете страни.

САЩ възобновиха военните си действия в неделя, когато заявиха, че са нанесли удари по две ракетни установки, за да предотвратят използването им за поставяне на морски мини в Ормузкия проток.

Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са извършили нова „много тежка атака“, но подчерта, че подновените бойни действия няма да продължат „твърде дълго“.

Американските удари предизвикаха ответни действия от страна на Иран срещу американски цели в региона, включително в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и Йордания.

В четвъртък вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс реагира и на твърденията на Иран, че американски удар е убил най-малко четирима души, сред които две деца, по време на сватбено тържество в Южен Иран. Ванс заяви, че е „изключително скептичен“ към информацията, но потвърди, че САЩ ще разследват случая.

Хуманитарната организация Ирански Червен полумесец съобщи, че шрапнели от ракета са попаднали по време на церемония в дом в Сирик във вторник. Техеран определи случилото се като „военно престъпление“.

60-дневното прекратяване на огъня между САЩ и Иран официално изтече миналия месец, като засега почти няма признаци за ново дипломатическо споразумение.

Дни след изтичането на примирието Тръмп заяви, че САЩ ще предприемат по-строги икономически мерки срещу Иран, както и срещу държави, които му помагат или продължават да правят бизнес с него.

САЩ и Израел започнаха първите си широкомащабни удари срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори с атаки срещу Израел, американски бази и съюзнически държави в Персийския залив, като на практика блокира морския трафик през Ормузкия проток.

Проливът преди беше един от най-натоварените маршрути за транспортиране на петрол в света. През него са преминавали около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

В момента Ормузкият проток се превърна в един от основните фокуси на конфликта между Иран и САЩ. Техеран се стреми към по-голям контрол върху водния път и заплашва ключов маршрут за световната търговия.

Конфликтът доведе до рязко повишаване на цените на енергоносителите в световен мащаб. Преди междинните избори в САЩ през ноември Тръмп е подложен и на натиск заради отражението на войната върху американските потребители.

В петък средната цена на един галон дизел в САЩ достигна 5,85 долара – значително над средните 3,71 долара преди година. По данни на Американската автомобилна асоциация (ААА) това е и над предишния ценови връх, отчетен след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.