Пожар гори на сметището в Габрово, хората там да ограничат излизанията

Голям пожар избухна на Регионалното депо за отпадъци край града. Сигналът е подаден преди малко повече от час, като усилията за локализиране на огъня продължават и в този момент.

Силният вятър в района сериозно затруднява работата на огнеборците. В гасенето участват три екипа от Габрово и Дряново, активно подпомагани от служители на самото депо, общинското Доброволно формирование и ОП „Благоустрояване", които непрекъснато снабдяват с водоноски.

В момента спешно се организира включването на допълнителна тежка механизация от местни строителни фирми. Осигурява се и пръст за запръстяване на горящите участъци, за да се ограничи разпространението на пламъците. На терен вече са кметът на Габрово Таня Христова и директорът на РИОСВ - Велико Търново инж. Станислав Станчев, които координират действията.

Съществува реална опасност от задимяване в село Гръблевци, кв. „Младост" и Северната индустриална зона. Властите препоръчват на хората там да ограничат излизанията си на открито и превантивно да затворят прозорците на домовете си.IБГНЕС