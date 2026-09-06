До края на годината ще се приеме системата за качеството на здравеопазването

Реалистично е системата за оценка на качеството на здравеопазването да бъде приета към края на тази година, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването „Неделя 150“ по БНР.

Имаме готовност, но трябва да проведем и консултации с лекарското съсловие. Целта е да се прави реална и обективна оценка на качеството на медицинските грижи и впоследствие, ако има нарушаване на качеството на медицинските грижи, да има съответните действия към лечебните заведения, в които е занижено качеството на предоставянето на медицинските грижи, обясни министър Ивкова.

Тя коментира и процента на доплащане от пациентите. Многократно е имало доклади и анализи от Световната банка и от Европейската комисия за това, че в България доплащането е над 40%. При средно европейско доплащане 17-18%., посочи тя.

Много сериозно в този аспект ще трябва да се проведат конкретни действия съвместно с Националната здравна осигурителна каса, защото именно това голямо доплащане от страна на пациента буди и недоверието към цялата здравна система, коментира тя.

Повече публичност трябва и ще се предостави по отношение на допълнителните заплащания, които се правят извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за да е налична повече информации за самите граждани, за да знаят какво им се полага в и извън рамките на здравноосигурителния пакет, обясни тя. Виждам, че има недостатъчно публичност в тази част, така че съвсем скоро ще има много по-детайлна и по-често предоставяна информация, посочи министър Ивкова.

Тя коментира и поисканата ѝ оставка от страна на акад. Николай Денков. Не ми стана ясно кой точно ми иска оставката, „Продължаваме промяната“ или Николай Денков. Знам само за академик Денков, че е поискал оставката ми, посочи Ивкова.

Разбирам, че това може и да се похвати за някакъв вид дестабилизация, но искам да напомня следното нещо, което е свързано със здравеопазването и с правителството, на което академик Денков беше премиер. „През септември 2023 г. Протонният център, като инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост беше изваден именно във времето на управлението на акад. Денков като премиер. Този протонен център е щял да предостави по-прецизна терапия за онкоболните деца, а също така и за възрастните. Тогава мотивът за изваждане на Протонния център от Плана за възстановяване и устойчивост е бил в контекста на това, че не е било възможно да се изпълни проекта от 2023 г. до 2026 година август месец и поради това е изваден от Плана за възстановяване и устойчивост, като е бил поет ангажимент да бъде изграден с национално финансиране“, коментира тя.

Нека, когато поставяме въпроси, искаме оставки, все пак да се помни кой какво е извършил или не е извършил в системата на здравеопазването и кой какъв,съответно ефект е допринесъл, добави Ивкова.

„Аз не съм човек, който ще отговаря на медийни спекулации. Предпочитам да се фокусирам върху работата“, отговори Ивкова на въпрос дали има доверието на премиера Радев и дали тя е сред имената на министрите, които евентуално ще бъдат сменени.

По отношение на разкриването на нови частни болници тя коментира, че разкриването на нови лечебни заведения трябва да е свързано с реалните потребности, а не с една национална здравна карта, която е създадена през 2018 година и не е актуализирана оттогава.

Министър Ивкова коментира и работата на правителството през първите сто дни на управление.

„Успяхме да създадем една изключително качествена управленска програма, като в частта касаеща здравеопазването сме заложили реалистични и законодателни, и административни мерки с конкретни срокове на изпълнение, които, естествено, ще бъдат проследявани“, каза Ивкова.

Основната философия е да преминем от медицина на болестите към медицина на здравето, естествено и по-високите технологии и превенцията и профилактиката, коментира тя.

Въпреки краткия период успяхме да извършим и плащанията по инвестициите в ПВУ, посочи тя.

Успяхме да ускорим и изпълнението на проекта за Спешна медицинска помощ, което пък се изпълнява от 10 години. Стартирахме няколко законодателни инициативи. Две от тях са свързани с процедури за нарушения, стартирани от Европейската комисия в годините назад. Успяхме да изработим и законопроект на Закон на лекарствени продукти в хуманната медицина, в който е включена промяна и на формулата. Всъщност изискваме 100% проследяемост на наличието на лекарствени продукти на пазара в България и проследяемост на всяка опаковка, посочи Ивкова.

Подкрепихме естествено и законопроекта за централизираното договаряне на лекарства, медицинска апаратура, медицински изделия, защото това също така е свързано и с една дългогодишна наказателна процедура, стартирала спрямо България, посочи тя.

Изпълняваме си и все още продължаваме да си изпълняваме стъпките по стабилизиране, защото е изключително трудно система, която от толкова години единствено реализира дефицити, да бъде стабилизирана, коментира още министър Ивкова.