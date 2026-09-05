Николай Стайков: Кръгът "Осемте джуджета" е по-силен от преди

"Организираната престъпност и това, което наричаме паралелно правосъдие, са в една симбиоза, работят заедно. Знаехме го от 2023 г. Виждаме го и сега".

Това каза пред БНР разследващият журналист и един от основателите на "Извън ефир" Николай Стайков относно акцията в столичния квартал "Драгалевци" и намерения заглушител в ресторант на Размиг Чакърян - Ами.

"Тази акция на МВР най-вероятно не е единствената, но е хубав пример за това как лица, които считаме, че принадлежат към върховете на организираната престъпност, са били и най-вероятно продължават да бъдат и в момента, тъй като са си на свобода, те са си изградили собствена инфраструктура. Аз не наричам това просто едно заглушаващо устройство, един тунел или нещо друго. /.../ Има съоръжения и цяла инфраструктура, която служи за бягство от правосъдието или от други неприятелски действия, каквито биха могли да се случат в организираната престъпност", коментира Стайков, като напомни и акцията през 2023 г. и опитът да бъде задържан Размиг Чакърян - Ами и Пепи Еврото. Разследващият журналист тогава се е запознал с досъдебното производство и документацията по случая.

"Това са същите хора, които взеха управлението в прокуратурата след прегрупирането и смяната, чисто политически мотивирана и договорена, на бившия главен прокурор Иван Гешев. В момента същите хора управляват прокуратурата", подчерта той в интервю за предаването "Политически НЕкоректно". И припомни, че настоящият градски прокурор стана известна със снимките си в "Осемте джуджета":

"Кръгът на "Осемте джуджета" не само, че не беше разследван, дори не беше разклатен, а дори продължи да се множи и в момента е по-силен отколкото преди".

Според него има общо между двата случая - знаковите акции на Демерджиев за полетите на Делян Пеевски и акцията в "Драгалевци":

"Двата случая - с полетите на Пеевски и с акцията в ресторанта на Ами, показаха ясно пробойните в системата. От информацията на МВР и справката на ГДБОП за полетите стана ясно, че буквално прелива от фактологични и технически грешки. Оказа се, че има вписани хора, които изобщо не са пътували. Оказа се, че има самолети без екипаж".

По думите му подобни случаи показват пробойните и как постепенно групировки, кръгове и отделни бизнесмени успяват да овладеят трайно системата и да се нагаждат. Иначе няма обяснение как в една полицейска акция може да изтича информация, за да се укрият доказателства, и как може информация от българската граница може да бъде манипулирана, изказа мнението си Стайков.

"Изводите изобщо не са добри за имунната система на институциите и органите, от които ние очакваме борба с корупцията и организираната престъпност".

В момента министърът на правосъдието говори, че имало търговци в Храма на Темида, отбеляза журналистът, но допълни мнението си:

"Това можеше да е вярно преди 10 или 15 години. Храмът на Темида много отдавна е приватизиран. В него са се нанесли и на входа и на изхода стоят именно хората, които упражняват правосъдието в непубличен интерес. Аналогията е много ефектна, но за съжаление слаба. Ако трябва да определим Храма на правосъдието като една сграда, вътре са се самонанесли отдавна в условията на липса на контрол, липса на всякакви защитни механизми както вътре, така и външни са се самонанесли откровено криминални елементи и извършват нещо, което отдавна не може да бъде наречено правосъдие".

За предстоящия избор за ВСС Николай Стайков изтъкна, че няма откъде да дойдат новите членове на ВСС освен от системата, с изключение на номинациите на гражданските организации. По думите му има 2 номинации на граждански организации, които могат да бъдат припознати от политически сили.

"Но те са на хора, излезли от системата доброволно в знак на несъгласие с това, което се случва. И двете би трябвало да са номинации на самата съдебна система, ако имахме нормална и добре работеща, прилично работеща съдебна система. Такъв тип трябваше да бъдат номинациите", изказа мнението си той. И продължи:

"В момента политическият вятър духа малко по-различно, което дава надежда на определени хора. Ще има промени. Това е положителен факт".

Според него обаче е важно нещата да се видят от малко по-различен ъгъл:

"През последните 10-12 години, ако извадим заплащането, бюджета на съдебната система, ще видим едно изключително несъразмерно увеличение на заплатите в съдебната система. На пръв поглед това звучи страхотно, би трябвало да имаме независими магистрати, които да получават хубави заплати, които да не бягат към частния сектор. Това, което видяхме обаче, е вместо независимост, високите заплати в съдебната система - не просто официалните заплати, а целият пакет възнаграждения, методично и систематично беше купена лоялността и беше подчинена съдебната система от началниците, които са проводниците на политическо влияние на върха на съдебната система. Очаквахме да получим независимост, а получихме послушна, лоялна на началниците съдебна система. В момента има пропукване, което е и поради натрупване. /.../ Има промяна на статуквото, можем да сме умерени оптимисти. Докато не видя ефективни разследвания вътре в съдебната система по целия конспект с политически сензитивни казуси и разследване на действията на следствието, прокуратурата и съда по тях - там са се случвали неща, които са престъпления срещу правосъдието, и те трябва да бъдат разкрити. До тогава всичко ще бъде перестройка - това означава промяна, която само отлага истинската промяна".

Журналистът е категоричен, че няма нужда от никакви извънредни мерки и ревизии. "Има нужда от това ръждясалите блокирали механизми вътре в съдебната система да започнат да работят. Номер едно в списъка е Инспекторатът на ВСС - той в момента не работи, вратата му е заключена. Там има огромен списък от фрапиращи нарушения и казуси. Други такива органи са специалните отдели към службите за сигурност, към ДАНС, които се занимават с правосъдието", посочи той.

Относно предстоящите президентски избори Николай Стайков изказа мнението си:

"Проблемите в правосъдието и ненаказаната корупция имат много вторични ефекти, които понякога дългосрочно са по-важни и от монетарния ефект от някакъв откраднат публичен ресурс. За голяма част от избирателите ненаказаната корупция директно се асоциира с българското евроатлантическо настояще, членството в ЕС. Има и такава логическа връзка. Най-европейските политици са Бойко Борисов и Делян Пеевски - ако питате Пеевски и Борисов - те са най-големите евроатлантици. В същото време ние кръщаваме един корумпиран политически модел на това".

Според него ненаказаната корупция дългосрочно развращава и изкривява цялата политическа и демократична система. По думите му затова виждаме ръст на евроскептичните.

Той гледа на идващите избори като тест за това кои са повече - тези, които поддържат европейския избор на България, или евроскептичните. Идващите избори ще бъдат много важен индикатор докъде е стигнал този европейски песимизъм, подчерта разследващият журналист.

"Поведението на ГЕРБ и по-точно на Борисов би трябвало да го гледаме изцяло във връзка с неговото политическо оцеляване, което е свързано и с работата по списък с досъдебни производства, които под една или друга форма седят на трупчета в прокуратурата и следствието. Бих коментирал действията на Борисов изцяло през неговото политическо оцеляване и бих си държал през цялото време Наказателният кодекс на бюрото", изказа мнението си той и добави, че колкото е по-тих, толкова повече трупчетата ще си останат в същото състояние.

"Нямаме никакви уникални проблеми, освен превзети неработещи институции, които някой трябва да вкара в ред, дори без извънредни мерки", обобщи журналистът.