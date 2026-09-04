Кралят на секс индустрията в Германия използвал помощ за COVID, за да ремонтира публичния си дом

Мюнхенски бизнесмен е изправен пред години затвор по обвинения, че е получил измамно 1,2 милиона евро за финансова подкрепа във връзка COVID-19 и е използвал получената сума за ремонт на публичен дом.

44-годишният Крис Нич, чийто процес за измама започна във вторник, вече беше добре позната фигура като крал на секс индустрията в Мюнхен, пишат от The Times.

Нич притежава един от най-големите публични домове в града. Той също така управлява агенция за танцьорки в нощни клубове, лимузинна услуга и огромен нощен клуб в Майорка, където беше арестуван миналата година и впоследствие екстрадиран в Германия.

Прокурорите твърдят, че е използвал мрежа от компании, за да укрие приходи от 500 000 евро, като впоследствие е подал иск за загубени доходи в размер на над 1,2 милиона евро. Искът му е довел до изплащане на 700 000 евро, много по-високо, отколкото вероятно би получил, ако беше разкрил пълните си доходи.

Твърди се, че Нич е използвал средствата за обновяване на публичния си дом - въпреки че подобни плащания по германската схема за временна помощ по време на пандемията са били предназначени само за подпомагане на затруднените бизнеси да се задържат на повърхността, а не за финансиране на съществени промени или подобрения.

В Германия присъди до десет години затвор се прилагат в най-сериозните случаи на измама.

Нич до голяма степен е признал обвиненията, но отрича съзнателно да е извършил измама, твърдейки, че само се е опитвал да управлява компанията си през пандемията въпреки финансовите затруднения.

"Нямах намерение да извършвам измама, само исках да поддържам бизнеса", каза Нич в регионалния съд в Мюнхен. "Предположих, че цифрите могат да бъдат коригирани по-късно и че ще мога да извърша плащанията."

Строителните работи, финансирани с парите, които е получил от правителството, са били необходими, за да се задържи компанията му на повърхността, твърди той.

Случаят с Нич не е първият скандал със субсидии за COVID в Германия

Между 2020 и 2022 г. германската държава е изплатила милиарди евро финансова подкрепа на затруднени предприятия, но не всяко искане за подкрепа е било легитимно.

Само в Берлин до края на юли 2023 г. са били в ход над 14 000 разследвания на измамни заявления. Дела в цялата страна все още се разглеждат години по-късно. 70-годишен мъж от Бон е съден по обвинение, че е поискал около 320 000 евро от държавата за разходи за компания, която е била регистрирана като неактивна.

Други случаи са свързани със злоупотреба със система, в която Германия е позволявала на физически лица да регистрират и управляват свои собствени центрове за тестване за Covid и да претендират за възстановяване на разходите от държавата пропорционално на броя на проведените тестове.

В един такъв случай, съд в Берлин осъди 47-годишен мъж на осем години и девет месеца затвор през март 2023 г. за присвояване на приходи от 9,67 милиона евро от мрежа от центрове за тестване.

През май тази година 61-годишен мъж от град Есен беше осъден на три години затвор за това, че е предявил иск за 1,6 милиона евро, след като е регистрирал много по-голям брой тестове, отколкото реално са проведени в осемте центъра, които е управлявал в провинция Северен Рейн-Вестфалия.