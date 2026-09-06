Борисов против ГЕРБ да издига кандидат за президент: Ще направим услуга на Йотова

Бойко Борисов е против ГЕРБ да издигне собствен кандидат за президент, но все пак дал срок до 8 септември на партията да вземе решение.

"Понасям критики и обвинения заради това, че не сме издигнали кандидат, а останалите партии, които са се скрили зад инициативни комитети не понасят такива. Аз считам, че това е единственият начин - партията или част от нея да реши. Сега между членовете тече спор кое е правилно. Затова до 8 ще изчакаме", каза Борисов в Арбанаси, цитиран от "Фокус".

Той е категоричен, че ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа на никого. Заяви и, че към момента не се водят разговори с други политически партии и лидери по темата.

"В последните няколко дни на всички прави впечатление как започнаха да говорят много отбрано. Сега вече им трябвали избирателите на ГЕРБ. Ако издигнем кандидат, това ще е най-голямата услуга, която ще направим на г-жа Йотова, нищо, че има членове на ГЕРБ в нейния инициативен комитет, аз не ги обвинявам", посочи още Бойко Борисов.

По думите му избирателите на ГЕРБ няма да подкрепят двойката Гюров-Кандев.