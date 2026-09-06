Почина дългогодишен журналист и документалист от БНТ

На 77-годишна възраст почина Бояна Шандуркова – дългогодишен журналист в БНТ и документалист. Нейното име е оставило трайна следа в обществения и културния живот на Русе.

Като репортер, сценарист и автор на документални продукции Шандуркова остави своеобразен телевизионен летопис на Русе и съхрани за поколенията срещите си с редица забележителни личности. Зад професионалната ѝ работа стоят задълбочено познаване на историята и културата на града, внимание към човешката история и отговорност към паметта, която журналистиката оставя след себе си.

Сред документалните продукции, посветени на знакови личности, историята и културната памет на Русе и България, са "Следа към себе си – Никола Терзиев – Желязото", "Панайот Хитов – между легендата и истината", "Пирин Бояджиев – неизвестни страници", "Тя беше родена свободна", "Уморено сърце" и "Наричаха ги Русенската школа".

През 2011 г. професионалният ѝ принос е отличен с награда "Русе" в категория "Публицистика в медиите". Бояна Шандуркова е автор и на сценарии на редица значими културни прояви в Русе и през последните години запазва активната си връзка с журналистиката и БНТ.

Поклонението ще се състои в понеделник, 7 септември, от 10:00 часа във фоайето на Доходното здание. Опелото ще бъде отслужено от 12:30 ч. в катедралния храм "Всех Святих", а погребението ще се състои от 14:00 ч. в гробищен парк "Басарбово".