Специалисти алармират: храната също сочи ранни признаци на деменция

Въпреки че проблемите с паметта са основният симптом на деменция, те не са единственият ранен признак на заболяването. Пред HuffPost д-р Маджид Фотухи, невролог, доцент в Института за ум и мозък към Университета "Джонс Хопкинс" в щата Мериленд, разкрива и промени в хранителните навици, които са признаци на деменция. Според него тези промени трябва да бъдат оценени от медицински специалист.

Храненето става по-просто

"Една от най-ранните промени, които семействата могат да опишат, е когато техният близък, който е готвил сложни ястия в продължение на десетилетия, започне да готви по-прости ястия и след това спре да готви напълно", каза д-р Джоел Салинас, клиничен асистент по неврология в NYU Langone Health и главен медицински директор в Isaac Health. Салинас отбеляза, че сложните ястия изискват планиране и последователност – умения, които са нарушени при деменция. Фактът, че човек е спрял да приготвя сложни ястия, сам по себе си не показва деменция. Но когато се комбинира с изброени по-долу признаци, си струва да се обърне внимание.

Загуба на интерес към храната

И тримата невролози отбелязаха, че загубата на интерес към храната е често срещан симптом. Фотухи обясни, че промените в мозъка могат да доведат до загуба на обоняние, което намалява удоволствието от храната. Според Салинас "намаленото обоняние отнема голяма част от удоволствието от храненето. Човек с деменция може да опише храната като безвкусна или блудкава". Освен това, и тримата експерти отбелязват, че храненето изисква едновременно използване на прибори и поддържане на разговор, което може да бъде стресиращо за човек с деменция.

Забравяне да се яде или че храненето вече се е състояло

„Деменцията затруднява интерпретирането на вътрешните сигнали на тялото за глад и ситост и свързването им с външни сигнали, като например времето от деня или вида храна“, каза Медник. Той обясни, че увреждането на области на мозъка, които регулират апетита, може да притъпи желанието за ядене, а загубата на памет може да доведе до това човек да забрави да яде, да забрави какво да яде и да забрави какво да яде.

Еднообразна храна

Храненето изисква планиране, пазаруване и подготовка. Ето защо, според лекарите, дементните хора често ядат едни и същи ястия или храни. „Когато мисленето е затруднено, яденето на една и съща храна елиминира едно решение от уравнението. Познатите храни също са предсказуеми, което може да се усеща по-безопасно, когато толкова много други неща изглеждат несигурни“, каза Салинас. Фотоухи добави, че същото еднообразие се проявява едновременно и в други области на живота – в следването на един и същ дневен график или носене на едни и същи дрехи.

Влечение към сладкото

„Преминаването към сладко е най-последователно наблюдаваната промяна“, отбеляза Медник, обяснявайки, че тази промяна вероятно се дължи на увреждане на веригите за възнаграждение и контрол на импулсите в мозъка. Фотухи заяви, че нововъзникналите желания за сладко са най-често срещани при хора с фронтотемпорална деменция (FTD), отделна група мозъчни заболявания, които увреждат фронталния и темпоралния лоб. „Фронталният лоб обикновено ни помага да регулираме импулсите и хранителните предпочитания. Когато е увреден, тази регулация отслабва и желанието за сладки и нишестени храни често става интензивно, понякога доста силно“, обясни той.

Промените в хранителните навици не означават непременно, че някой има деменция, но заслужават медицинска оценка. Преди да правите прибързани заключения, първата стъпка е да си запишете час при Вашия лекар.