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Млада шофьорка не спря на червено, влак блъсна колата край Исперих

В автомобила са били четирима младежи

08.09.2026 | 10:39 ч. Обновена: 08.09.2026 | 11:50 ч. 20
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Влак, движещ се по линията Силистра – Исперих, е блъснал кола с четирима младежи. Инцидентът е станал около 16:45 ч. вчера на неохраняем жп прелез в исперихското село Тодорово.

Според предварителната информация 18-годишната водачка на лекия автомобил не спира на червен сигнал на светофарната уредба и при преминаване през коловоза се стига до сблъсъка.

В автомобила са се возели трима пътници – на 15, 17 и 19 години, като всичките са от Исперих.

След преглед в местната болница е установено, че са се разминали без сериозни травми. Родителите на непълнолетните са уведомени, съобщиха от МВР в Разград.

На 18-годишната, която притежава шофьорска книжка от четири месеца, е съставен акт.

Пробите за употреба на алкохол на машиниста и на шофиралата жена са отрицателни..

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Тагове:

влак кола Исперих жп прелез
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