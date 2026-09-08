Млада шофьорка не спря на червено, влак блъсна колата край Исперих

Влак, движещ се по линията Силистра – Исперих, е блъснал кола с четирима младежи. Инцидентът е станал около 16:45 ч. вчера на неохраняем жп прелез в исперихското село Тодорово.

Според предварителната информация 18-годишната водачка на лекия автомобил не спира на червен сигнал на светофарната уредба и при преминаване през коловоза се стига до сблъсъка.

В автомобила са се возели трима пътници – на 15, 17 и 19 години, като всичките са от Исперих.

След преглед в местната болница е установено, че са се разминали без сериозни травми. Родителите на непълнолетните са уведомени, съобщиха от МВР в Разград.

На 18-годишната, която притежава шофьорска книжка от четири месеца, е съставен акт.

Пробите за употреба на алкохол на машиниста и на шофиралата жена са отрицателни..