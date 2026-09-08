Крадци обраха музея "Реноар“, задигнаха творби за милиони

Двама крадци успяха да проникнат в музея “Реноар“ в град Кан-сюр-Мер в Южна Франция и откраднаха “четири произведения на изкуството“ на обща стойност около 10 милиона евро, съобщава AFP.

По време на кражбата едно от произведенията е било изпуснато.

"Тази сутрин двама души нахлуха в музея "Реноар“ и откраднаха четири произведения на изкуството“, заяви Брайън Масон, кмет на град Кан-сюр-Мер.

"Забелязани от градските камери за видеонаблюдение, двамата извършители избягаха, като изоставиха една от откраднатите картини по време на бягството“, каза той и добави, че според оценките на общината стойността на откраднатите творби възлиза на 9 милиона евро.

Музеят "Реноар“ е открит през 1960 г. в последния дом на художника, където той е живял преди смъртта си през 1919 г.

Колекцията включва предмети и мебели, принадлежали на Реноар, сред които стативът и инвалидната му количка, както и портрети, пейзажи и голи тела, нарисувани от художника.

Кметът на града заяви, че на властите са им били нужни само пет минути, за да реагират.

"Алармата на музея се задейства в 5:48 ч. сутринта. В 5:53 часа, а само пет минути по-късно общинската ни полиция вече беше на мястото“, каза Масон.

Кражбата се случва по-малко от година след като осем предмета на стойност около 100 милиона долара бяха откраднати при обир посред бял ден от Лувъра в Париж.

Четиримата заподозрени за обира в Лувъра са арестувани, но откраднатите предмети все още не са открити, въпреки мащабните издирвателни действия на френските разследващи в района на Париж и сътрудничеството с полицията в Белгия, Италия и други страни.