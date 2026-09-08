Зеленски: Руската атака е планирана да причини най-големи жертви

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира поредната руска атака в Киев и областта. По думите му усилията за справяне с последиците от руския удар продължават.

"Това беше сложна атака, планирана от руснаците така, че да причини възможно най-големи човешки жертви – използвани бяха балистични, крилати и противокорабни ракети, както и реактивни дронове тип "Шахед“, каза Зеленски в социалната мрежа Х.

In Kyiv and the region, as well as in many other regions, efforts to deal with the aftermath of the Russian strike have been underway since last night. It was a complex attack that the Russians tried to plan to cause as much harm to life as possible – ballistic missiles, cruise… pic.twitter.com/A6QNY51ltd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2026

По думите му в украинската столица са нанесени значителни щети по жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура..

"Към момента е известно, че има десет ранени. Всеки, който се нуждае от медицинска помощ, я получава. Служителите на Държавната служба за извънредни ситуации успяха да спасят тринадесет души. За съжаление, двама души загинаха. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки", каза още Зеленски.

Президентът добави, че в Киевска област е бил ударен обект от критичната инфраструктура. В Одеска област - обикновен пазар. В Харков бяха ранени двама души; повредена е жилищна сграда. Сутринта на гара в Сумска област беше атакуван локомотивът на влака по линията Киев–Суми. За щастие, няма пострадали. Провежда се евакуация. Мишени на атаките бяха също Запорожие и Днепропетровска област.

"Като цяло, през нощта нашите бойци свалиха 175 въздушни цели, но за съжаление – не всички. Въпреки много добрите резултати срещу крилатите ракети, балистичните ракети остават особено трудни за прехващане и всеки ден настояваме пред партньорите си за необходимостта от ракети-прехващачи.

Вече обсъдихме това с американците и европейците; предстоят още срещи – включително днес – с представители на държави и компании, които могат да помогнат с доставки и с нашата система за противобалистична отбрана FREYJA. Благодаря на всички наши партньори, за които подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна е приоритет. Това пряко означава спасяване на човешки животи", се казва още в съобщението на Зеленски.