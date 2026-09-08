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Зеленски: Руската атака е планирана да причини най-големи жертви

175 въздушни цели са свалени при руската атака, добави президентът

08.09.2026 | 12:39 ч. 51
Reuters

Reuters

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира поредната руска атака в Киев и областта. По думите му усилията за справяне с последиците от руския удар продължават.

"Това беше сложна атака, планирана от руснаците така, че да причини възможно най-големи човешки жертви – използвани бяха балистични, крилати и противокорабни ракети, както и реактивни дронове тип "Шахед“, каза Зеленски в социалната мрежа Х.

По думите му в украинската столица са нанесени значителни щети по жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура..

"Към момента е известно, че има десет ранени. Всеки, който се нуждае от медицинска помощ, я получава. Служителите на Държавната служба за извънредни ситуации успяха да спасят тринадесет души. За съжаление, двама души загинаха. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки", каза още Зеленски.

Президентът добави, че в Киевска област е бил ударен обект от критичната инфраструктура. В Одеска област - обикновен пазар. В Харков бяха ранени двама души; повредена е жилищна сграда. Сутринта на гара в Сумска област беше атакуван локомотивът на влака по линията Киев–Суми. За щастие, няма пострадали. Провежда се евакуация. Мишени на атаките бяха също Запорожие и Днепропетровска област.

"Като цяло, през нощта нашите бойци свалиха 175 въздушни цели, но за съжаление – не всички. Въпреки много добрите резултати срещу крилатите ракети, балистичните ракети остават особено трудни за прехващане и всеки ден настояваме пред партньорите си за необходимостта от ракети-прехващачи. 

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Вече обсъдихме това с американците и европейците; предстоят още срещи – включително днес – с представители на държави и компании, които могат да помогнат с доставки и с нашата система за противобалистична отбрана FREYJA. Благодаря на всички наши партньори, за които подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна е приоритет. Това пряко означава спасяване на човешки животи", се казва още в съобщението на Зеленски.

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Тагове:

Володимир Зеленски Киев руска атака Шахед ПВО загинали
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