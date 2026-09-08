Оставка: Христо Янев ще напусне ЦСКА след мача за Суперкупата срещу Левски

Христо Янев ще напусне поста старши треньор на ЦСКА след мача за Суперкупата на България срещу Левски, обяви самият той по време на пресконференцията преди двубоя.

"Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси, искам да кажа нещо, което внимателно съм премислил - утре ще бъде последният ми мач начело на ЦСКА. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение сред всички нас. Правя го с цел да изпълня с действия думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация", каза Янев.

"Имам над 200 мача като футболист. Когато подписвах договор с клуба, не съм изисквал нищо, въпреки това не спират да ме атакуват хора, за които съм работил с цялото си сърце и душа. За мое огромно съжаление ЦСКА бе в изключително тежко състояние и двата пъти, когато го поех. Колко хора биха се справили с такава ситуация и колко треньори отказаха? Поглеждам се в огледалото и се чудя кое е толкова лошото, което направих за тези 11 месеца.

В момента отборът има реален шанс да се бори за титлата. В Европа отстранихме отбори, които са градени с години, с десет месеца работа. И въпреки това има недоволни. Ако това, че аз не съм в ЦСКА, обедини червената общност, ще се радвам.

Обвиняват ме за много неща за цялата тази година, но кой не би го правил на мое място? Всичко съм правил, за да върви отборът напред. Как да направим трансфери, като се борим с финансов феърплей? Как да станем шампиони, като ни свирят като в Разград или както в последния момент от миналия кръг?

Искам на нормалните хора да им е ясно какъв път извървя ЦСКА за тези десет месеца. Искам да благодаря на собственика Валтер Папазки за това, което прави с ЦСКА. На ръководството, че не се отказа от нищо, което минахме по пътя", допълни Янев.