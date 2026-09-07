Лош вкус или хумор: Кандев и Гюров борят "злите сили" със светена вода ВИДЕО

Ново видео, генерирано с изкуствен интелект, на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

Клипът, публикуван от BG Elvеs, е под формата на трейлър за филм, който носи името "Професорът". Той е харесан над 2,9 хил. пъти от потребителите във Facebook. В него Гюров предлага на Кандев да участва в "операция, която и по филмите не си виждал". След което кадри ги показват да се борят със злите сили... пръскайки ги със светена вода.

По-късно във видеото всички поддръжници на Гюров, нахлузили кукерски маски, пръскат институциите със светена вода, за да ги "прочистят".

Част от коментаторите определят клипа като "антиреклама" и подигравка. Но немалко хора изразяват подрекапа си за Гюров и Кандев и всъщност се радват на видеото.

Сериозен проблем в него обаче откри Стоян Радев, според който този "агитационен материал" "резюмира цялата трагикомична безпочвеност на обсъждания политически феномен".

Ето какво пише той:

Като гражданин с професия, която има отношение към формите и съдържанието на комуникацията с публиката, съм разговарял многократно с елита на “добрите сили”.

През годините съм настоявал на въпроса защо лидерите на политическата организация, която има претенцията да представлява най-образованите, не ползват експертизата си, а вместо това се занимават с елементарни внушения и манипулации.

Давал съм за пример как в развитите демокрации интелектуалния капацитет (политически, юридически, исторически, социологически, антропологически, икономически, психологически, философски) се ангажира да изгради сериозна основа на план за противодействие срещу корупцията в многообразните й прояви.

Такъв е случаят с разработването и прилагането на Законът RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), който коренно променя борбата с организираната престъпност и мафията. Чрез последователни дела са осъдени десетки мафиотски босове, което практически унищожава йерархичната структура на италиано-американската мафия.

Има много други примери, но вместо да се мисли и действа по този начин, елитът на “добрите сили” предпочита стихийните площадни акции, в които се смесва с некомпетентната маса, подскача и крещи с надеждата този ирационален ритуал да осигури рационално решение на проблемите. Ясно е, че няма как, но явно не могат да предложат друго.

Ето и сега - появи се агитационен материал в полза на президентската двойка Гюров-Кандев, който резюмира цялата трагикомична безпочвеност на обсъждания политически феномен. За борба със “злите сили” главнокомандващите на "добрите сили" зареждат шарени пластмасови пистолети със светена вода…

Няма по-красноречив образ на глупостта, лошия вкус, престъпното лекомислие и сбърканата посока, в която за пореден път потегля авангарда на най-образованите борци срещу злото.