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ПСС оказа помощ на пострадал водач на АТВ в Осоговската планина

Инцидентът е от вчера в района на с. Цървена ябълка

14.09.2026 | 07:17 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Екип на Планинската спасителна служба е извършил спасителна акция в неделния ден в района на село Цървена ябълка, Осоговска планина. Подаден е бил сигнал за инцидент с 40-годишен водач на АТВ, съобщава Нова тв.

При инцидента мъжът е получил травма и е съобщил за болки в областта на гръдния кош. 

Планинските спасители са достигнали до пострадалия навреме и са му оказали първа долекарска помощ, като е преценена необходимостта от специализиран медицински транспорт.

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Чрез Централата на Планинската спасителна служба е потърсено съдействие от въздушна линейка, която да транспортира пострадалия за допълнителен медицински преглед и лечение.

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Тагове:

ПСС спасителна акция Осоговска планина АТВ водач
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