ПСС оказа помощ на пострадал водач на АТВ в Осоговската планина

Екип на Планинската спасителна служба е извършил спасителна акция в неделния ден в района на село Цървена ябълка, Осоговска планина. Подаден е бил сигнал за инцидент с 40-годишен водач на АТВ, съобщава Нова тв.
При инцидента мъжът е получил травма и е съобщил за болки в областта на гръдния кош.
Планинските спасители са достигнали до пострадалия навреме и са му оказали първа долекарска помощ, като е преценена необходимостта от специализиран медицински транспорт.
Чрез Централата на Планинската спасителна служба е потърсено съдействие от въздушна линейка, която да транспортира пострадалия за допълнителен медицински преглед и лечение.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.