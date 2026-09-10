ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високата част на Стара планина и на другите места е тихо, като се очакват превалявания от дъжд в следобедните часове, допълниха от ПСС.

През последното денонощие планинските спасители не са имали сигнали за пострадали туристи

Според прогнозата за времето в планините ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над масивите в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.