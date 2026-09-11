ПСС откри бедстващ турист край Бистришко бранище

Планински спасители от отряд „София“ откриха бедстващ турист в района на Бистришко бранище в ранните часове на 11 септември. Сигналът за мъжа е подаден около 1.00 часа след полунощ.

Туристът бил подготвен и тръгнал по обяд от Алеко, но привечер попаднал в ситуация, която не успял да разреши сам, и потърсил помощ от Планинската спасителна служба.

Веднага бил сформиран спасителен екип, но в началото връзката с туриста по телефона била прекъсната. Това наложило да бъде обмислено продължаване на издирването по светло с по-голям екип.

Още около 4.30 часа сутринта спасителите успели да достигнат до мъжа. С помощта на специализирано транспортно средство той бил свален до града.

От Планинската спасителна служба призовават туристите винаги да уведомяват близките си за маршрута, да носят зареден телефон и да имат планинска застраховка. При необходимост от помощ сигнал може да бъде подаден на телефон 112. | БГНЕС