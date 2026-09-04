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ПСС: Времето в планините е ясно, слънчево и тихо

Добри са условията за туризъм

04.09.2026 | 11:03 ч. Обновена: 04.09.2026 | 11:06 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е ясно, слънчево и тихо, с положителни температури. То е подходящо за изкачвания, допълниха от ПСС.

През последното денонощие планинските спасители не са имали сигнали за пострадали туристи.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево, около и следобед с купеста облачност и на места в масивите от Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.   

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