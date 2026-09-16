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Заради казуса "Петрохан": Валерия Велева напусна Инициативния комитет на Йотова

Няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба, заяви тя

16.09.2026 | 14:12 ч. Обновена: 16.09.2026 | 14:12 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин. Това написа във Facebook профила си журналистката Валерия Велева.

"Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти педофили с политически чадър да правят секс с тях", допълни още тя.

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Велева пориза политиците, които "не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване". 

"Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за Петрохан дори с цената на журналистически жертви. И няма да спра да разкривам тази истина", допълни още тя. 

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Тагове:

Валерия Велева Инициативен комитет Илияна Йотова Петрохан
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