Адвокат за Петрохан: Страхът е причина за решенията на Ивайло Калушев

Няма доказателства за външна намеса в убийството и самоубийствата по случая "Петрохан-Околчица". Това разкриха вчера разследващите на дълга пресконференция.

Според психолога Росен Йорданов единственият отговорен за трагедията, който е знаел какво ще се случи, е бил Ивайло Калушев.

"Получихме отговор "не" на въпроса има ли убиец. Предстои прокуратурата да състави постановление за прекратяване на това досъдебно производство. Има шансове по другото - за престъпление по служба в училище "Космос", да излязат нарушения, но това не е фокус на разследването", коментира адвокат Людмил Рангелов за Bulgaria ON AIR.

Според него няма да излезе нищо по досъдебното производство за паричните потоци към групата на Калушев.

"От пресконференцията се изложиха хипотези, повече или по-малко убедителни, каква е причината. Експертизата не може да каже категорично за мъртви хора какъв е точният мотив. Според нея Калушев приключва с този негов проект", посочи Рангелов в "България сутрин".

Той допуска, че една от най-вероятните причини за крайните решения е страх в Ивайло Калушев:

"Дали излизането на информация, която би компрометирала живота му, дали реална заплаха за живота му."

Рангелов припомни изнесените твърдения, че последните действия на Калушев са опит да се привлече малолетно лице в групата му, за да бъде експлоатирано.

То обаче има сериозен близък роднина и това може да е преляло чашата, тази последна заплаха може да е била много сериозна, обърна внимание юристът.

Рангелов добави, че е нормално близките да не могат да приемат, че животът на детето им приключва по такъв нелеп начин.

"Има известно чувство за дискомфорт и отговорност, че не са забелязали всички тези процеси, че не са отчетени правилно. Но да се твърди за политическо убийство... За съжаление, те ще си останат със страданието, че тук нещо не е изяснено. Те могат да напишат жалба, че нещо не е доизяснено и горните инстанции ще се произнесат", заяви юристът.„

По думите му историята ще се проточи още малко и спекулациите около нея ще продължат.

"Придаде се много сериозен политически привкус във вреда на определени политически сили. Те приеха обвиненията като свои, а нямат никакво основание за това. Няма доказана реална политическа връзка на Калушев. Даренията са личен избор на дарителите. Изключвам да са знаели какво се случва на хижата и да са подкрепяли такива действия", анализира адв. Рангелов.

Гостът отбеляза, че прокуратурата защитава своя престиж, че не претупва нещата и ги изследва най-задълбочено.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев като главен секретар преди около 4 месеца също каза, че няма данни за външна намеса, припомни Рангелов.

"Ако Калушев е имал такова влияние върху тези хора, очевидно е бил високоинтелигентен човек, и ако е имал специфично сексуално отклонение, той е развил невероятни манипулативни способности. Видял е как ще се развият нещата и какво трябва да се направи, за да останат скрити тези негови проблеми и след смъртта му. Направил е доста добра организация това да се случи. От доста време той е сложил в ума си и такъв вариант", каза още юристът.

"Всяко от тези лица, ако остане живо, може да го компрометира с информация за битието му."

Адв. Рангелов поясни, че след самоубийство винаги се образува досъдебно производство, за да се изясни причината - дали някой не е манипулирал това лице.